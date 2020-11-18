В Атырауской области выдвинуты кандидаты в партийный список на выборы в Мажилис

Состоялась внеочередная конференция Атырауского областного филиала партии «Nur Otan», в ходе которой были определены кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, набравшие наибольшее количество голосов в соответствии с региональной партийной квотой.

Как сообщает служба коммуникаций Атырауской области, в конференции под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова приняли участие члены политического совета Атырауского областного филиала партии и его бюро, ветераны, председатели и первые заместители территориальных филиалов, председатели первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла «Jas Otan».

На конференции утверждался проект предвыборной программы партии «Nur Otan» по Атырауской области на 2021-2025 годы, а также состоялось выдвижение кандидатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан от Атырауской области в партийный список по результатам публичных дебатов, партийного списка по выборам депутатов Атырауского областного маслихата от партии. Кроме того, участники собрания отобрали делегатов от Атырауской области на ХХ съезд «Nur Otan» и рассмотрели вопросы изменения состава политсовета областного филиала партии.

В публичных дебатах приняли участие восемь кандидатов, по завершении которых делегаты сделали свой выбор в соответствии с требованиями карантина. По результатам голосования были оглашены имена кандидатов в партийный список Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, набравших наибольшее количество голосов. Это: Дуйсенбай Турганов со 107 голосами, Салимжан Накпаев с 98 голосами и Толкын Бейскали с 74 голосами.

На конференции также был утвержден проект предвыборной программы областного филиала партии «Nur Otan». Кроме того, в соответствии с квотой, утвержденной центральным аппаратом партии «Nur Otan», были избраны 18 делегатов внеочередного XX съезда партии от Атырауского областного филиала.

Отметим, что в региональном и территориальном отделениях партии «Nur Otan» с 17 августа по 4 октября прошли внутрипартийные выборы — праймериз. В ходе праймериз от членов партии поступило 1 061 предложение, 448 из которых нашли свое отражение в девяти проектах предвыборных программах.