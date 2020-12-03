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В Атырау более 700 владельцев собак, напавших на людей, привлекли к ответственности

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Новости
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По данным Департамента полиции Атырауской области, за 10 месяцев этого года к административной ответственности привлечено более 700 граждан, нарушивших правила содержания и выгула домашних животных (статья 408 КоАП РК). Напомним, что недавно в пригороде Атырау собака напала и искусала двухлетнего мальчика, который с травмами в области головы и рук был госпитализирован. На хозяина собаки составлен протокол по указанной статье Административного кодекса. Это не единственный факт нападения собак (в т. ч. бродячих) на людей. В связи с этим полицейские призывают владельцев животных проявлять ответственность при содержании своих домашних питомцев, строго соблюдая все правила их выгула и содержания.

фото из открытых источников

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