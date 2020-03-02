След красной рыбы ведет к браконьерам или к должностным лицам?

Как известно, в Казахстане давно существует запрет на отлов рыбы осетровых пород. Тем не менее, это мало волнует лиц, предпочитающих заниматься незаконным рыбным промыслом, браконьерством с целью добывания черной икры и туши одной из самых дорогостоящих рыб в мире.

В июне прошлого года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Атырауской общественностью указал, что принимаемые меры по запрету ловли рыб осетровых пород на Каспийском море не дают ожидаемого эффекта. Их численность, наоборот, из года в год уменьшается.

Борьба с браконьерством на Каспии и так задача не из легких, а еще данному негативному фактору способствует подобная преступная деятельность со стороны лиц, уполномоченных бороться с браконьерством и защищать флору и фауну на закрепленном участке природных ресурсов.

Речь идет о задержании сотрудниками ДКНБ РК по Атырауской области в феврале текущего года работников Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, у которых в служебной автомашине обнаружены туши рыб осетровых и частиковых пород без каких-либо разрешительных документов. В ходе обыска по месту жительства одного из них обнаружены куски осетровых пород и орудия незаконного отлова рыб.

Необходимо отметить, что в должностные обязанности указанных работников входила борьба с браконьерством на участке побережья Каспийского моря Исатайского района области.

Позже задержанные признали свою вину, и в настоящее время проводится досудебное расследование для внесения ясности в данные обстоятельства и подсчета нанесенного ущерба. Незаконные действия т.н. «браконьёров в форме» подпадают под пункт 4 части 2 статьи 339 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами с использованием своего служебного положения».

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан