В Атырау полицейский вымогал деньги у своих подчиненных

Департаментом по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Атырауской области расследуется уголовное дело в отношении командира патрульно-полицейской роты департамента полиции Атырауской области М., который подозревается в получении взяток на системной основе.

— Путем вымогательства от подчиненных сотрудников за покровительство по службе он получал от 5 000 до 70 000 тенге, — проинформировали в пресс-службе департамента по противодействию коррупции.

Судом в отношении командира санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. В соответствии со ст. 201 ч. 1 УПК РК иная информация разглашению не подлежит, сообщили в департаменте. Окончательная оценка действиям командира будет дана судом.

Светлана НОВАК