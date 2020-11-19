Call-центры акиматов города Атырау и районов к вашим услугам

При акиматах города Атырау и районов в электоральный период выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и маслихатов, которые пройдут 10 января 2021 года, заработают call-центры. Об этом сообщает пресс-служба акимата Атырауской области.

Обратившись в call-центры, можно будет уточнить адрес избирательного участка, а также получить информацию об избирательном участке, где вы зарегистрированы.

Call-центры будут работать с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.30).

Кроме того, в социальной сети Telegram была запущена услуга телеграм-бота @SailauAtyrauBot, при помощи которого, предварительно отправив ИИН, граждане могут узнать адрес своего избирательного участка.

Контактные данные call-центров:

г. Атырау — 8 (7122) 320233 или 205375, atyrau_sailau@mail.ru;

Жылыойский район — 8 (71237) 51554, zhylyoi.sailau@mail.ru;

Индерский район – 8 (71234) 20880, inder20880@mail.ru;

Исатайский район – 8 (71231) 20684, 2-15-08@mail.ru;

Курмангазинский район – 8 (71233) 20920, kurm.2-09-20@mail.ru;

Кызылкогинский район – 8 (71238) 21195, kizilkoga_akimat@mail.ru;

Макатский район — 8 (71239)32341, makatorg@mail.ru;

Махамбетский район – 8 (71236) 21242, makhambet.audany@atyrau.gov.kz.

Фото из открытых источников