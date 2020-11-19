Четыре столпа театра

Сегодня, 19 ноября, перед Академическим казахским драматическим театром имени Махамбета Утемисова состоялось официальное открытие памятников актерам театра и кино — Сабире Майкановой, Нурмухану Жантурину, Асанали Ашимову и Хадише Букеевой.

На торжественном мероприятии с приветственным словом выступила заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова.

— Сегодня перед зданием Академического казахского драматического театра имени Махамбета официально открываются памятники четырем выдающимся личностям. Это не просто предметы архитектуры или роскоши. Это знак уважения атыраусцев к культуре и искусству, его представителям и, что немаловажно, пример для подрастающего поколения, свидетельствующие о важности духовных ценностей для каждого человека, — сказала заместитель акима области.

В церемонии перерезания ленточки присутствовали специально приглашенные гости мероприятия — выдающийся поэт, лауреат премий имени Махамбета и Толегена Айбергенова, обладатель ордена «Курмет» Светкали Нуржан, а также народный артист Казахстана и СССР, Герой труда РК Асанали Ашимов.