Возвращение солдата из Атырау: новые подробности

После публикации в «Прикаспийской коммуне» о найденном предположительно племяннике неизвестного солдата, имя которого установили поисковики (Сапаргали Мукалов), появились новые подробности.

Напомним, поисковый отряд «Переправа» из российского Смоленска нашел останки солдата, воевавшего в период Великой Отечественной войны, медальон, а также солдатскую фляжку. В медальоне не было указано имя солдата, а лишь место рождения – КазССР, г. Гурьев, Баксайский район и записка: «получить Ербатыровой Рахимой».

«Останки солдата были подняты при проведении поисково-разведывательной экспедиции в районе деревне Русаново Кардымовского района Смоленской области в березовой роще, так как уже за последние годы были там «подъемы» бойцов (к сожалению — неизвестные). По сигналу металлоискателя первой была обнаружена солдатская фляжка, затем поясной ремень (фрагментарно). В районе пояса обнаружен солдатский медальон (ЛОЗ). Останки находились на глубине 30-40 сантиметров, под корнями деревьев. При вскрытии медальона обнаружена нестандартная записка. Работу по подъему солдата вели бойцы поискового отряда «Переправа», на месте боевых действий 16 и 20 армии в июле — начале августа 1941 года», — поделилась подробностями командир поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова.

Наталья отметила, что место службы солдата — точно пятый мехкорпус. «У меня есть все данные погибших на этой территории, их человек тридцать, это все кадровые офицеры, а красноармейцы там не указаны, так как на тот момент то ли списки были сожжены, то ли еще что… » — добавила командир «Переправы».

Поисковики в Атырау нашли Марата Умбеталиева, предполагаемого племянника солдата: его бабушку звали Рахима Ербатырова, она жила в Баксайском (Махамбетском) районе.

Он поведал, что бабушка делилась при жизни рассказами о своем сыне, который ушел сначала в армию, в 1939 году, а затем и на фронт, и пропал без вести. Ербатырова Рахима на весь Баксайский район была одна, так что эта деталь сходится с указанной фамилией в медальоне. Но у Марата Куанышевича из доказательств того, что он – потомок Мукалова, лишь справка его дяди о призыве в военкомат.

В предыдущей заметке мы, пообщавшись с одним из поисковиков, упомянули, что потребуется непременно ДНК для того, чтобы доставить останки бойца в родной город. Однако, как выяснилось, все совсем не так.

— Такая процедура понадобится, если не будет совсем никаких доказательств, если родные сами сомневаются – останки действительно ли их солдата нашли. Столь категоричная процедура есть в Прибалтике – там точно без ДНК не отдадут останки бойца, — поделились российские поисковики.

В отношении Марата Умбеталиева поисковиками сейчас активно ведется работа по установлению родства. По информации Куаныша Юсупова, русское этнокультурное объединение «Былина» планирует сделать запросы в махамбетский архив и махамбетский военкомат о Сапаргали Мукалове. А Александр Шитов, командир поискового отряда «Майдан жолы», который и предоставил данные смоленских поисковиков о найденном бойце из Гурьевской области, поможет в случае доказательства родства Умбеталиева и Мукалова, с организацией доставки останков из России в Атырау.

К слову, павлодарский поисковый отряд «Майдан жолы» собирается заключить меморандум с атыраускими поисковиками о взаимодействии.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото из открытых источников