До 60 лет предложено снизить возраст выхода на пенсию

Депутат Мажилиса Парламента РК от фракции КНПК Айкын Конуров обратился с депутатским запросом на имя Премьер-министра РК Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необычность вируса COVID-19 заключается в том, что большинство случаев смерти приходятся на людей старше 60 лет. (…) С января по август 2020 года в республике зарегистрировано 110.981 актов смерти казахстанцев, из них граждан старше 60 лет 78.637 человек, это более 71 %. от общего количества. С наступлением осенне-зимнего периода, по причине сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа, риски тяжелого течения и летальных исходов от COVID-19 значительно возрастают, что требует дополнительных мер безопасности, особенно для лиц от 60 лет и старше. В Казахстане традиционно принято с большим уважением относиться к старшему поколению, культ уважения к старшим закладывается с самого детства. Окружать вниманием и заботой старших – это сила нашего общества», — сказал Айкын Конуров на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, в условиях надвигающейся второй волны COVID-19, роста рисков мутации коронавируса, появления других опасных штаммов вирусов, особенно важно уберечь наших пожилых граждан, чей возраст и сопутствующие ему болезни выделяют их в особую группу риска, создать все условия для их нормальной самоизоляции, решать своевременно все возникающие проблемы и вопросы.



«В этой связи фракция «Народные коммунисты» призывает пересмотреть возраст выхода наших граждан на пенсию. В 2013 году мы не поддержали пенсионную реформу в части повышения возраста выхода женщин на пенсию. Сегодня, основываясь на мнении граждан, которые прозвучали в серии общественных дискуссий в областных и городских комитетах партии, предлагаем снизить возраст выхода на пенсию наших граждан и определить его для женщин и мужчин с 60 лет», — отметил депутат.

«Коммунисты считают, что данная мера будет способствовать не только обеспечению условий для сохранения жизней и здоровья нашего старшего поколения, но в условиях экономического кризиса, неблагоприятных прогнозов по росту экономики и нарастающей безработицы положительно повлияет на рынок труда. Просим рассмотреть депутатский запрос и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан», — добавил А. Конуров.