Ждать и не дождаться

Более 10 лет просить о выделении соседнего участка для расширения бизнеса, а потом узнать, что он отдан другому. У предпринимателя требуют убрать забор с его территории, хотя необходимости в этом нет. С этими и другими жалобами обратились предприниматели к прокурору области Халидолле Дауешову в ходе личного приема.

Предприниматель Батима Алиева рассказала, что с 2009 года не может получить земельный участок для расширения бизнеса. После долгих обращений ей все же предоставили лишь часть запрашиваемого земельного участка, но только во временное пользование.

– С 2009 года я просила земельный участок, расположенный за моим домом в поселке Балыкши. В первый раз мне отказали, сказав, что там будет построен дом престарелых. Позже просила участок по улице Азаттык, мне также отказали, сославшись на то, что там предусмотрено расширение проезжей части. Потом я снова попросила участок за своим домом. В этот раз мне отказали по причине якобы прохождения там природоохранной зоны, хотя два моих соседа получили там земельные участки. Позже мне все-таки предоставили в этом месте участок в аренду, но лишь его часть, остальная уже принадлежала другому человеку. У меня вопрос, почему одни могут получить земельные участки с постоянным государственным актом, а мне отказывали много лет? – задает вопрос предприниматель.

Дамира Доскалиева владеет небольшой аптекой. С лета текущего года предприниматель не может доказать свою невиновность по факту превышения цен на лекарственный препарат.

– Летом, во время вспышки коронавирусной инфекции, на мою аптеку поступили две жалобы о завышении цен на один и тот же обезболивающий препарат, который стоит очень дешево и не применяется при лечении Covid. В результате меня привлекли к административной ответственности, наложив штраф на общую сумму свыше 700 тысяч тенге. Я подала апелляцию. В те дни я постоянно находилась в аптеке и цены на лекарства не повышала. Однако апелляционный суд вновь отклонил мою жалобу. На втором суде было уже два заявителя, которые не могли точно ответить на вопросы, когда и по какой цене они купили этот препарат. Меня возмущает, что мои права никак не защищены – то есть любой человек может прийти и написать на меня заявление. Два таких заявления могут приостановить мою лицензию на полгода, а третий случай уже лишает меня лицензии без права восстановления. Теперь я собираюсь обратиться в Верховный суд, – отметила предприниматель.

Прокурор области посоветовал обеим женщинам написать обращение в надзорный орган, чтобы проверить законность претензий.

Следующим на приеме побывал предприниматель Акан Ундаганов, который не согласен с позицией городских архитекторов, которые требуют от него убрать ограждение с участка на основании заявления от частного лица.

– У меня есть база, где я реализую щебень и ПГС. Весь этот участок принадлежит мне по праву аренды, территорию я огородил. Теперь требуют убрать ограждения для проезда автотранспорта, хотя по другую сторону имеется дорога. Рядом с моим земельным участком проходят газовые линии высокого давления, там и не положено ездить автотранспорту. Но меня никто не хочет слушать, – сообщил Акан Ундаганов.

Как оказалось, по данному факту прокурорами уже была проведена проверка, по результатам которой действия сотрудников отдела архитектуры были признаны незаконными.

В завершение встречи Халидолла Дауешов призвал предпринимателей быть активными при защите своих прав. Подобные встречи будут проводиться на постоянной основе. Для записи на прием к прокурору области субъектам бизнеса необходимо обратиться в Палату предпринимателей Атырауской области.

Алма ТУРГАНОВА