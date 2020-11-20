Куры-гриль для коррупционера

Лошадок на согым, ароматных курочек в гриле, сертификаты на косметику преподносят чиновникам атыраусцы, желающие решить какие-то свои личные вопросы. Список подношений неполный.

Как проинформировала главный специалист Антикоррупционной службы Атырауской области Айдана Аманиязова, несмотря на планомерную работу по профилактике коррупционных правонарушений, чиновники по-прежнему берут взятки, и не всегда деньгами. Так, должностные лица подведомственного учреждения департамента уголовно-исполнительной системы взятку брали… принудительным ремонтом в кабинете. Нередки случаи приема строительных материалов на «подарок».

— Учреждения уголовно-исполнительной системы не перестают удивлять оригинальностью запрашиваемых услуг в качестве взятки. Так, чтобы пронести телефоны сотруднику понадобились куры-гриль, куда смогли спрятать не только мобильные телефоны с зарядными устройствами, но и 140 штук ампул трамадола и 4 штуки тропикамида, — сообщила А. Аманиязова. — А должностное лицо одного из районов Атырауской области за свои услуги потребовало, помимо 200 тысяч тенге переводом на карточку, еще и 15 метров железной трубы, 260 метров арматуры.

«Прекрасная половина» взяточников строительным материалам предпочитает бьюти-продукты. Так, должностное лицо одного из управлений акимата потребовало сертификат известного магазина косметики, таким образом, сделав себе подарок на 8 Марта.

В практике Антикоррупционной службы Атырауской области встречались случаи дачи «живых» взяток. Чиновник одного из государственных органов, видимо, сжалившись над просителем услуги, вместо денег согласился довольствоваться лошадью.

За коррупционные правонарушения законом предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3000 МРП либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

— За 10 месяцев текущего года 11 человек за сообщение о коррупции получили поощрение на общую сумму 1 621 240 тенге, — отметила А. Аманиязова. — Напоминаем, что за сообщения о коррупции предусмотрено поощрение до 10 млн тенге. Обращаем внимание, что по фактам коррупции каждый имеет возможность обратиться с официальным письмом в Агентство, либо в Call-центр 1424, который работает круглосуточно 7 дней в неделю (звонок бесплатный), на личную почту департамента Агентства по Атырауской области dgs15@bk.ru

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников