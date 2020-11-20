Кому звонит жулик?

Право
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Аферисты звонят людям, представляются работниками ЦОНов, запрашивают личные данные или просят погасить долги. Об участившихся за последний месяц случаях мошеннических действий предупреждает Государственная корпорация «Правительство для граждан».

В целях предотвращения подобных инцидентов госкорпорация информирует людей, что работники «Правительства для граждан» не осуществляют обзвонов, не имеют доступа к базам данных должников, а также не причастны к работе коллекторских компаний.

Любое сообщение между «Правительством для граждан» и услугополучателями может проходить только посредством смс-уведомлений от номера 1414, где граждан могут уведомить об имеющейся брони, истечении срока действия документов, даты выдачи либо запросов по получению композитных услуг, — пояснил пресс-секретарь Атырауского филиала «Правительство для граждан» Бекжан Ахметов.

В ведомстве настоятельно рекомендуют проявлять бдительность и не сообщать свои личные данные третьим лицам. Пострадавшие от подобных мошеннических действий могут обратиться в правоохранительные органы.

Светлана НОВАК

Фото из открытых источников

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