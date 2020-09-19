В Казахстане могут ввести повторный жесткий карантин

Официальный представитель Минздрава на онлайн-брифинге в СЦК рассказал, при каких условиях в стране могут вести повторный жесткий карантин с закрытием городов и установлением блокпостов, пишет NUR.KZ.

Представители СМИ сообщили, что казахстанцыв социальных сетях и при живом общении говорили сначала о введении карантина в конце сентября, а теперь уже в октябре. При этом люди муссируют слухи о возможности закрытия городов и установления блокпостов, как было это весной.

«Есть ли у Минздрава какой-то сценарий наихудшего развития событий или четкие показатели, при которых могут быть введены ограничительные меры», — спросили журналисты.

В ответ Багдат Коджахметов сообщил, что на сегодня в стране эпидситуацияпо коронавирусу стабильная. Более того, по его данным, в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости КВИ. Всего с начала пандемии опасным вирусом заразились более 107 тыс. человек, большинство из которых на сегодня выздоровели. 3835 пациентов продолжают лечение. Жертвами вируса стали 1689 человек.

«Сегодня в сутки выявляется в среднем с ПЦР+ и ПЦР- около 600−500 человек. Если в Казахстане вдруг будут выявлять в сутки 30 тыс. случаев заражения Covid-19, то это и будет главным сигналом введения самых строжайших карантинных мер по стране. Это сильный красный предел», — сказал Коджахметов.

Специалист также сообщил, что к этому часу власти готовятся к возможной второй волне КВИ. В том числе закупаются лекарства, аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечивать наиболее тяжелых и средне-тяжелых пациентов необходимой медицинской помощью. Он также напомнил о возможности развернуть в любой момент более 70 тыс. ковидных коек в стационарах. Кроме того, по его словам, развернуто до 4 тыс. мобильных бригад.

«Что такое мобильная бригада? Это автомобиль, скорой помощи, в котором находятся врач и медсестра, если поступает звонок четвертой степени, то они выезжают по месту вызова и, в случае необходимости могут на месте провести ПЦР или любой другой вид исследования, чтобы на месте определить дальнейшие решения по этому больному», — добавил он.

В целом, по его оценке, система здравоохранения извлекла уроки из того «горького опыта, который был в июне-июле» и на сегодняшний день полностью готова к вероятному росту числа коронавирусныхбольных.

Ранее он рассказал, почему Есмагамбетовусняли с поста главного санврача. В Минздраве также рассказали, есть ли случаи заражения COVID-19 среди школьников.