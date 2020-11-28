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Сын через суд истребовал с отца алименты

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Новости, Право
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Исатайским районным судом Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску студента к своему отцу о взыскании алиментов до достижения истцом 21-летнего возраста.

Из материалов дела установлено, что сын обучается на 1-курсе вуза. До наступления совершеннолетия студент получал алименты от отца. По исполнению юноше 18-летнего возраста выплата алиментов была прекращена. В связи с этим истец обратился с иском о взыскании с отца алиментов до достижения истцом 21-летнего возраста, — говорится в сообщении пресс-службы Исатайского районного суда.

В судебном заседании стороны с участием судьи-медиатора пришли к медиативному соглашению. По условиям соглашения, отец обязался каждый месяц отправлять на банковский счет сына 15 000 тенге, истец отказался от иска. Суд, утвердив соглашение об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации, производство по делу прекратил. Определение суда не вступило в законную силу.

Виктор Бакурский

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