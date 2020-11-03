У вас есть талант

Дом культуры «Жалын» поселка Аккистау Исатайского района продолжает хорошую традицию знакомить нас с талантами из глубинки. Сегодня мы расскажем вам о домбристке Молдир Кисамеденовой, которая пропагандирует традиционную казахскую музыку.

Домбра – самый простой, узнаваемый и многими любимый инструмент. Но, чтобы профессионально играть на нем, нужны годы труда. Молдир – одна из немногих казахстанских музыкантов, которые сумели перенять классическую домбровую игру. Ей всего 33 года и практически всю жизнь, с пятилетнего возраста, она играет на домбре. Сначала это были годы учебы в музыкальной школе с. Жанбай, потом обучение в музыкальном колледже имени Д. Нурпеисовой. Шесть лет назад Молдир Кисамеденова получила диплом магистра в единственной в Казахстане национальной консерватории имени Курмангазы. Девушка получила хорошее образование у доктора искусствоведения Сауле Искаккызы, которая пропагандирует традиционную игру на домбре среди девушек и женщин Западного Казахстана. Можно сказать, что все выпускницы этого класса – современные последователи Дины Нурпеисовой. Вот такие блестящие классические знания получила Молдир Кисамеденова.

Настоящий мастер музыки совершенствуется на конкурсах и фестивалях. В жизни Молдир таковых было немало. Это и республиканский конкурс кюйши имени Ж. Нажимеденова 2006 года, где она стала дипломантом. Это и республиканский конкурс кюйши имени М. Оскенбаева 2010 года, где девушка завоевала третье место. Специальный приз имени Бакыт Карабалиной на республиканском конкурсе «Бұл-бұл» имени Д. Нурпеисовой тоже достался девушке из Жанбая. В 2011 году в Алматы состоялась большая рес­публиканская олимпиада «Традиционное музыкальное искусство», где Молдир завоевала первое место и получила специальный диплом министра культуры Б. Жумагулова. В 2014 году она стала лауреатом международного конкурса «Шабыт».

В годы учебы в консерватории Молдир Кисамеденова посетила со студенческим оркестром многие страны мира – США, Германию, Эмираты, Польшу, Россию, побывала практически во всех городах Казахстана. При этом девушка одновременно хорошо освоила игру на домбре и на саз-сырнае и была практически незаменимым музыкантом в своем коллективе. Молдир доверили музыкальное озвучивание мультфильма «Мүшел», который был снят на студии «Казахфильм», и запись музыкального проекта «Электронный қазақ үй» («Электронная юрта»). С 2010 года научные труды магистра М. Кисамеденовой используются в качестве методического пособия. Сегодня наша землячка занимается преподавательской деятельностью.

Марина КУАНЫШЕВА