Вышел в свет новый журнал

Сегодня в Академическом казахском драматическом театре имени Махамбета состоялась презентация журнала «Сарайшык». Медиахолдинг «Атырау-Акпарат» при поддержке акимата Атырауской области приступил к выпуску нового литературно-культурного, историко-познавательного журнала.

На страницах издания можно будет ознакомиться с произведениями поэтов и писателей не только нашего региона, но и с творчеством литераторов со всего Казахстана.

— Название журнала «Сарайшык» имеет особое значение, — подчеркнули представители медиахолдинга «Атырау-Акпарат». – Сарайшык — один из бесценных символов нашей национальной культуры, имевших огромное сакральное значение. В эпоху средневековья городище было важным торговым и культурным центром, являвшимся важной частью Великого Шелкового пути и соединявшим цивилизации Востока и Запада.

В редакционный совет нового издания вошли поэт, председатель Союза писателей Улугбек Есдаулет, писатель, лауреат государственной премии Дулат Исабеков, поэт, лауреат международной литературной премии «Алаш» Галым Жайлыбай, композитор, писатель, искусствовед Илья Жаканов, ученый, доктор филологических наук Гарифолла Анес, а также выдающиеся писатели и ученые.

В презентации журнала приняли участие руководство региона, местные журналисты и ученые, а также представители казахской интеллигенции: Асанали Ашимов, Алтынбек Коразбаев, Журсин Ерман, Галым Жайлыбай, Светкали Нуржанов, Жанарбек Ашимжан, Бауржан Халиолла, Даулеткерей Капулы.