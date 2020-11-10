Актриса, Клеопатра и Айман

Сразу две премьеры подготовил для своих зрителей Академический Казахский драматический театр имени Махамбета, приглашая посетить спектакли с соблюдением всех мер безопасности.

Всего на ноябрь запланировано шесть постановок — четыре для взрослых и две для юных зрителей.

10 ноября в малом зале будет показана драма «Актриса», которую режиссер Гульназ Камысбаева поставила по пьесе известного казахстанского драматурга Дулата Исабекова «Алтын тордағы тоты». Играя на сцене разные роли, актриса не выходит из образа и в повседневной жизни, порой теряя саму себя. Каждый раз она разная. Помогает ли это ей? Счастлива или несчастна ли она от этого? Ответы на эти вопросы вы узнаете, посмотрев постановку. В главной роли — актриса Айгерим Сыикова. В этот раз работа будет показана на сцене малого зала.

18 ноября впервые на сцене нашего театра будет предствлена драма «Клеопатра» по пьесе выдающегося ирландского драматурга и романиста, лауреата Нобелевской премии Бернарда Шоу «Цезарь и Клеопатра».

Еще одна премьера спектакля запланирована на 26 ноября. На этот раз — комедия «Айман-Шолпан» по одноименной пьесе Мухтара Ауэзова. В центре сюжета — девушка Айман, которая освобождает себя и свою сестру Шолпан из плена и примиряет враждующие роды. Народные представления о чести, великодушии, смелости, находчивости нашли непосредственное отражение в произведении через известных исторических личностей, батыров и биев.

30 ноября на сцене нашего театра вновь будет показана драма «Жалғыздық» по мотивам воспоминаний Рахимжана Отарбаева.

14 ноября — для самых маленьких театралов — сказка «Достар».

21 ноября – «Ұр тоқпақ».

Напоминаем, что вечерний показ традиционно состоится в 19.00 часов, детские постановки – в 12.00 часов.

Марина КУАНЫШЕВА