Когда карта будет бита

Наверное, каждый из нас сталкивался с такой ситуацией, когда продавец предлагает оплатить за товар переводом на карту Каspi Gold вместо приема платежной карты. И везде висят таблички с номером карты или с номером телефона для пополнения. Но разве безналичные персональные переводы от клиента к клиенту для оплаты товаров и услуг не способствуют уходу предпринимателя от уплаты налогов? Тем временем системы мгновенных переводов Kaspi Gold из-за отсутствия комиссий за переводы набирают все большие обороты.

Клиенты одного из крупных банков совершают безналичные переводы по номеру мобильного телефона, привязанного к карте. Сейчас этот способ используется не только для личных целей, но и в качестве платы за такси, продукты, стрижку, мойку автомобиля, обедов в точках общепита и в других сферах.

Однако, как отметил руководитель управления государственных доходов по городу Атырау Диас Кадырбаев, карты Каspi Gold оформляются исключительно на физические лица, и предприниматели не вправе пользоваться таким способом оплаты. Дело в том, что оплата поступает не на расчетный счет ИП, а на карту физического лица.

— Использование переводов с карты на карту Каspi Gold дает возможность предпринимателям скрывать свои доходы, не отражать реальные обороты, тогда как их деятельность должна быть прозрачной, — пояснил Диас Кадырбаев. — С 1 января 2020 года на три года малый бизнес освобожден от уплаты налога на доход, а также введен мораторий на проверки малого и среднего бизнеса на этот же срок. Учитывая это, почему бы не работать открыто и прозрачно?

Согласно пункту 1 статьи 166 Налогового кодекса на территории Республики Казахстан денежные расчеты производятся с обязательным применением контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных, модели которых включены в государственный реестр. В соответствии с подпунктом 1 статьи 165 Налогового кодекса, денежные расчеты – это расчеты, осуществляемые за приобретение товара, выполнение работ, оказание услуг посредством наличных денег и (или) расчетов с использованием платежных карточек. Таким образом, денежные переводы, осуществляемые в мобильном приложении Kaspi.kz, поставщику товаров, работ, услуг, будут являться денежными расчетами, и выдача чека ККМ в данном случае обязательна.

— Даже при использовании переводов через Kaspi Gold продавец обязан отбивать фискальный чек, что на деле не делается, — подчеркивает Диас Кадырбаев. — При наличии расчетного счета мы всегда можем запросить сведения о движении средств по счету, а по карте Каspi Gold мы этого сделать не можем, поскольку карта открывалась физическим лицом не в предпринимательских целях. У нас нет полномочий для проверки физлиц, только в исключительных случаях, таких как проверка сведений, представленных кандидатами в депутаты, а также при подаче заявления индивидуальным предпринимателем на ликвидацию своего ИП.

В управлении государственных доходов по городу Атырау подчеркнули, что атыраусцы могут подать жалобу посредством мобильного приложения «WIPON» не только на невыдачу фискального чека, но даже на отсутствие POS-терминала для приема безналичных платежей. Ведомство добилось снижения нагрузки на бизнес и как ответный жест призывает предпринимателей к добросовестности.

Игра на честность

На сегодняшний день по Атырауской области 41 865 действующих ИП, в том числе по городу Атырау — 27 890. У предпринимательницы Венеры А. три небольшие точки бизнеса в центре нефтяной столицы — две столовые и кофейня. И в помещениях ее ИП бр осаются в глаза размещенные на видных местах объявления о приеме оплаты по телефону на счет Каspi Gold. Она без всяких выкрутасов призналась, что знает о нарушении, но делает это не специально.

— Да, я слышала, что мы не имеем права принимать оплату от клиентов через Каspi Gold, но так все делают, людям удобно же мгновенно оплачивать, — высказывается предпринимательница. — Поймите, я не против приема оплаты карточками через аппарат POS-терминала. В прошлом году в банке, где у меня расчетный счет, попросила предоставить такой аппарат бесплатно. Не дали. Почему? Там спросили, сколько у меня ежедневный доход? Он небольшой. А банк предоставляет терминалы предпринимателям, у которых ежедневный доход превышает 300 тысяч тенге. А вообще, я стараюсь работать честно, плачу налоги.

Заместитель директора филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Сарсенбай Жолдыбаев подчеркивает, что не все предприниматели недобросовестные.

— У нас правовая установка такая — все, что не запрещено законом, то разрешено. Нет никакого запрета о том, что по системе Каspi Gold они (ИП – Авт.) не имеют права принимать оплату, — высказывается Сарсенбай Хамидоллаевич. — Да, вот у крупных юридических компаний налогооблагаемая система совсем другая, они выписывают счет-фактуры, деньги переводят согласно договору. А что касается ИП, то здесь мы исходим из принципа добросовестности предпринимателей, которые при оплате через Каspi Gold выдают фискальный чек. Сумма впоследствии считывается из данных кассового аппарата. Здесь, конечно, тема для дискуссий имеется. Понятно, что государство всегда будет стремиться фискальную нагрузку каким-то образом регулировать, это одна из форм дохода страны.

Тут не поспоришь, и факт остается фактом, практически все развитые страны опираются на налоги как одну из основных форм дохода государства, который в дальнейшем направляется на решение социальных нужд.

Работать «в белую»

В свою очередь депутат городского маслихата Салтанат Рахимова обращает внимание нафактыуклонения от уплаты налогов атыраускими предпринимателями.

— Один из способов — это не выдавать чек. Тут, я думаю, что мы, граждане, сами должны быть требовательны. Если мы хотим, чтобы экономика нашего государства процветала, мы сами должны требовать чеки, — подчеркнула депутат. — Действительно, модный нынче способ уклонения от уплаты налогов, это транзакции через телефонное приложение «Kaspi Gold» АО «Каспи Банк». Везде, во всех магазинах и салонах висят номера телефонов их хозяев, либо салона для перевода денег за товар либо услуги. Для покупателей удобно, тогда когда не оказалось наличных денег. Но, при этом, мы осознаем, что предприниматель уклоняется от уплаты налогов, нам также не поступают бонусы и кэш-бэк, которые предусмотрены приложением, если бы мы оплатили через кассу либо через POS-терминал.

Как же быть? Предприниматели продолжают вовсю использовать Каspi Gold, и сами клиенты не хотят лишаться такого удобства. По данным Ассоциации финансистов Республики Казахстан, активное развитие безналичных расчетов наблюдается во всех регионах страны. Наибольший показатель отношения безналичных операций к операциям по выдаче наличности в городах Алматы, Нур-Султане и Атырауской области. В среднем по стране этот показатель составляет 184%, то есть больше безналичных оплат, чем снятие наличности. Более 80% безналичных платежей по картам приходится на интернет-транзакции и транзакции через мобильные телефоны. В Министерстве финансов РК отметили рост на 10% безналичных платежей, что дает прирост в 1% ВВП.

Итак, количество безналичных платежей растет, поэтому в государстве хотят такую динамику сохранить, но сделать ее более цивилизованной, чтобы налоги ИП платили аккуратно, без утайки реальной прибыли. Министерство финансов Казахстана совместно с Kaspi Банком рассматривали различные варианты, как упростить и сделать законными альтернативные способы безналичной оплаты. С точки зрения закона о платежных системах механизм Kaspi Gold соответствует требованиям законодательства, а вот с точки зрения Налогового кодекса и фискализации — нет, то есть денежные операции не отражаются по налоговой части, налоговикам их попросту не отследить. Ситуация же двоякая.

Руководитель управления финансов Атырауской области Серик Демегенов считает, что если людям удобно платить через телефон с помощью приложения «Kaspi Gold», то надо узаконить этот момент.

— Индивидуальные предприниматели (без образования юридического лица) пусть принимают оплату по «Kaspi Gold», но они должны привязать данные о движении денег к своим отчетам и, естественно, от этого будут высчитывать налоги. Пока конкретного механизма на данный счет нет, сейчас вопрос еще прорабатывается, — отметил Серик Демегенов.

Депутат Салтанат Рахимова предлагает свои варианты решения проблемы. Надо обязать всех предпринимателей вывесить QR-код при осуществлении платежей через приложение.

— Транзакции, осуществленные через QR-код, приравнены как платеж через кассу и отслеживаются налоговыми органами, — высказывается Салтанат Рахимова. — Кроме того, следует снизить налоги для предпринимателей розничной торговли, они неимоверно высокие. Многие ИП выбирают упрощенный налоговый режим, нежели общеустановленный режим. Так как, при общеустановленном режиме необходимо собирать все документы, подтверждающие приобретение товара, чтобы определить разницу между выручкой и расходами по получению дохода. Однако на деле опять-таки многие оптовые склады не предоставляют накладные и чеки, ссылаясь на низкие цены.

При упрощенном режиме ставка подоходного налога составляет 3% от выручки.

— Например, предприниматель купил килограмм печенья за 1000 тенге и продает за 1100 тенге за килограмм, то он платит 3% налога от 1100 тенге — то есть 33 тенге. Значит, из своей как бы прибыли в 100 тенге он платит налог в 33 тенге, а из оставшейся суммы минусуем его затраты: на транспортировку, зарплату водителя, продавца, коммунальные услуги и т.д. Тогда предпринимателю остается совсем мало прибыли. Поэтому ИП стараются уклоняться от налогов, стараются не указывать реальную сумму выручки, стараются указать хотя бы половину.

По мнению депутата, при упрощенном режиме для субъектов розничной торговли, ставку подоходного налога необходимо снизить в пределах от 0,5% до 1% от выручки. Тогда предприниматели тоже будут работать прозрачно, не всех бизнесменов устраивает нынешнее положение дел, они также не заинтересованы обманывать государство. А для особо недобросовестных людей после таких льгот можно усилить ответственность за невыдачу чеков. За уклонение от уплаты налогов — вплоть до приостановления предпринимательской деятельности сроком до одного года и более.

Вместо послесловия. Как бы то ни было, а предпринимателям стоит задуматься. Да, сейчас такая сложилась ситуация, всем удобно. Однако не лишним будет напомнить, что если по каким-то причинам придется закрыть ИП, налоговое ведомство обязательно запросит сведения о движении средств по всем счетам и банковским картам. Все обороты по карте всплывут, и налоги будут доначислены. В любом случае налоги нужно платить честно. Всем, без исключения.

В соответствии с требованиями законодательства, банки не имеют права предоставлять информацию о движении денег по счетам физических лиц налоговым органам. Такая информация может быть запрошена только по счетам ИП и только в рамках проводимой налоговой проверки. Также налоговые органы ежегодно вправе запрашивать информацию о суммах платежей, проведенных посредством устройств для приема карт.

(из официального ответа «Kaspi Bank» на запрос «ПК»)

Светлана НОВАК