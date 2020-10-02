О зимних дорогах, лифтах и утопленниках

Сразу несколько актуальных вопросов сферы ЧС были рассмотрены и обсуждены на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя акима области Алибека Наутиева.

Отговорки не принимаются

По вопросу готовности автомобильных дорог области к зимним погодным условиям выступил руководитель областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Асет Оразгалиев. Как он проинформировал, протяженность автомобильных дорог общего пользования по области составляет 3047 км, из которых 1120 км республиканского значения, 838 км областного значения и 1089 км районного значения. Так, на содержание автомобильных дорог областного значения проведены конкурсные процедуры сроком на три года. В результате содержать дороги в лучшем виде в Курмангазинском районе (330 км) будет ТОО «Құрмангазы жолдары», в Кызылкогинском районе (244 км) — ТОО «Жаңа арна». Самый больший объем работы выполнит ТОО «QENES ENGINEERING», на которое возложено содержание автомобильных дорог областного значения (399 км) в Жылыойском, Индерском, Махамбетском, Исатайском, Макатском районах. Каждая из вышеназванных автодорожных организаций имеет в наличии спецтехнику: автогрейдеры, погрузчики, самосвалы со снегоуборочной лопатой, тракторы. Также заготовлены запасы песка, технической соли, мелкого щебня, ГСМ, а резервы спецтехники и горюче-смазочных материалов будут пополняться по мере необходимости.

О готовности к эксплуатации автодорог республиканского значения к зимнему периоду 2020-2021 гг. отчитался директор Атырауского областного филиала АО «КазАвтоЖол» Жанабай Башаров. По его словам, непосредственно работы по содержанию и зимнему содержанию 699 км республиканских дорог выполняет подрядное учреждение — областной филиал ТОО «Казахавтодор». В число этих работ включены: закрытие водопропускных труб, скашивание травы на обочинах и бордюрах, установка временных дорожных знаков, выявление участков возможного снегопада, подготовка пунктов обогрева, сбор и подготовка запасов горюче-смазочных материалов, песка и технической соли. Для постоянного получения данных о состоянии погоды заключен договор с Казгидрометом. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий во время гололеда на дорогах через каждые 28-30 км с 15 октября текущего года устанавливаются 104 временных дорожных знака с обозначением «Скользкий путь» и «Максимальная скорость». Также прозвучала информация о наличии спецтехники для уборки снега, запасов песка и соли.

— Озвучены данные о наличии спецтехники для уборки снега. Но, как мне известно, часть спецтехники находится на ремонте. Надо заранее подготовиться, чтобы она была на ходу, и в нужный момент не получилось так, чтобы она вынужденно простаивала, — отметил Алибек Наутиев.

Нужны лифтеры нам

О состоянии лифтового хозяйства в г. Атырау рассказал главный специалист городской жилищной инспекции Жасулан Мукашев, отметивший, что в 145 многоэтажных домах жилфонда имеется 375 единиц лифтов. Из них 340 — пассажирские лифты, 35 — грузопассажирские. По городу имеется 8 сервисных организаций, обслуживающих лифтовое хозяйство: ТОО «Каспий Лифт», «Жайык Лифт», «Атыраулифт», «Кар Электропром Лифт», «Батыс Лифт», «АГ МЕЛКО Элеватор Казахстан Компани», «Qazaq Global Servise» и ИП «Лифт-Сервис».

Общее число неработающих лифтов, расположенных в 22 жилых домах, составляет 46 единиц. Их двери и шахты обнесены металлической арматурой и закрыты профлистом, утверждает главный специалист жилинспекции. В дальнейшем запланирована замена 14 лифтов в 6 многоэтажных жилых домах. Для проведения данных работ разработана проектно-сметная документация и проведена их экспертиза. Замене предстоят лифты по адресам: ул. Момышулы, 23 — 3 ед., ул. Момышулы, 25 — 2 ед., ул. Момышулы, 27 — 2 ед., мкр. Сары Арка, 29 — 2 ед., ул. Молдагалиева, 29 — 4 ед., проспект Сатпаева, 19 — 1 ед. Общая сумма работ составляет 188 млн. 530 тыс. тенге.

И главная новость: наконец-то определен госорган, который будет осуществлять государственный надзор за соблюдением требований безопасной эксплуатации опасных технических устройств в области промышленной безопасности. И этим госорганом стал отдел жилищной инспекции акимата г. Атырау. Как подчеркнул Жасулан Мукашев: «В связи с расширением объема работ возникла потребность в квалифицированных специалистах, специализирующихся на выполнении данных видов работ».

Мужчины, берегите себя!

Итоги купального сезона подвел заместитель начальника областного департамента ЧС Асхат Ержанов.

— С начала года на водоемах Атырауской области зарегистрировано 25 несчастных случаев, при которых утонуло 28 человек, из них 6 детей, — проинформировал он, отметив, что основное количество несчастных случаев на воде приходится на теплое время года.

Тонут в основном мужчины, женщины более осторожны. Главная причина трагедий – алкоголь. Итог печален. Лиц мужского пола ушло под воду 17 человек, женского — 1 человек. Наибольшее количество утопленников на реке Урал — 6 человек (68%), на р. Уил — 3 человека, р. Шароновка — 4 человека, р. Жем — 3 человека, озере Камысколь — 2 человека.

Учитывая это, руководство ДЧС предложило в целях подготовки к купальному сезону 2021 года организовать работу по обустройству пляжей с предоставлением земельных участков в пользование индивидуальным предпринимателям или коммунальным службам акимам городов и районов, а также легализовать оборудованные места для купания с вынесением соответствующего постановления акимата и маслихата области. Например, уже который год чээсники не могут добиться того, чтобы хозяева загородных частных баз отдыха организовали у себя службы по спасению на воде. Частники лишь устанавливают предупредительные таблички, где прописано, что они снимают с себя ответственность за купание людей в водоемах. Так что требования службы ЧС по содержанию водных спасателей и приобретению специального снаряжения вполне уместны. Это надо лишь узаконить, так как речь идет о жизни и безопасности наших граждан.

Тимур КАЗИЕВ