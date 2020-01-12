«Ляп» в истории

Все ошибки, допущенные в учебнике восьмого класса по истории Казахстана, будут исправлены. Об этом за круглым столом в Атырау заявил один из авторов учебника, директор института истории и этнологии имени ­Ш. Уалиханова, профессор Зиябек Кабылдинов.

Напомним, ранее на страницах «ПК» неоднократно публиковались материалы о грубой ошибке в учебнике по истории Казахстана за восьмой класс касательно национально-освободительного движения под предводительством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Там были допущены неверные сведения о времени и месте захоронения Махамбета на территории нынешней Атырауской области.

– Я являюсь одним из авторов учебника по истории Казахстана за восьмой класс, поэтому все ваши претензии принимаю и обещаю, что все необходимые исправления будут внесены, – заверил Зиябек Кабылдинов. – Скажу лишь, что в 2007 году, во время работы проректором в университете имени Л. Гумилева, меня вызвали в МОН РК и сказали: «Ты – специалист по истории Казахстана, напиши учебник!» Я отказался, ссылаясь на большую занятость в работе. Но после тяжелого разговора согласился. Дали срок – три месяца, и мне пришлось сложить свои проректорские полномочия и заняться изучением архивных документов и т.д. Признаю, я не знал истории регионов и писал по научным публикациям.

Алма ТУРГАНОВА