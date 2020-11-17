Чья правда сильнее?

Вы когда-нибудь жили в жилом доме, фактически являющемся гостиницей, где квартиры превращаются в номера и заселяются вахтовиками, находящимися на карантине? А вот жильцы многоквартирного жилого дома по проспекту Азаттык, 2Г, ЖК «Сарайшык» (резиденция Шагала) вынуждены жить в таком соседстве. В редакцию «ПК» они обратились с письмом, где рассказали о своих мытарствах.

Лицом к лицу

Текст письма довольно большой, остановимся лишь на основных моментах. Данный жилой дом был сдан в эксплуатацию в 2014 году. На момент его заселения с жильцами действовал договор о сервисном обслуживании, заключенный с компанией «Шагала», с ежемесячной выплатой по нему 40 000 тенге. С середины 2019 г. новым владельцем гостиничных объектов «Шагала» стала компания «Caspian Offshore Construction Realty» (далее — COC Realty), следовательно, обслуживание дома перешло к ней. Однако пункты действовавшего на тот момент договора о сервисном обслуживании, как утверждают жители, не были соблюдены в полном объеме, и в феврале 2020 г. договор между сторонами был расторгнут по инициативе COC Realty. И вот, после расторжения договора у жителей начались проблемы.

Во-первых, дом заселили карантинниками, так как он уже использовался в качестве гостиницы, включая переименование в 5-й блок гостиницы «Новая Шагала» с присвоением пустующим квартирам статуса гостиничных номеров. Цитируем письмо: «Компания «Caspian Offshore Construction Realty» незаконно осуществляет в многоквартирном жилом доме без согласия и уведомления жильцов гостиничные услуги, тем самым нарушает целевое назначение жилого дома. Кроме того, с июня месяца текущего года и до настоящего времени в данный дом заселили больных (возможно, с положительным результатом ПЦР COVID-19), на карантинный режим работников-вахтовиков компании ТШО. В связи с этим для безопасности здоровья мы были вынуждены временно переселить родителей и детей к родственникам, тем самым доставив им неудобства, понесли моральный вред и материальные убытки. Самим же на постоянной основе приходится сталкиваться с теми же больными на общей территории (лифт, лестничная площадка ­ и т. д.), тем самым рискуем подхватить коронавирусную инфекцию».

Кто бы нас согрел?

Во-вторых, с началом отопительного сезона квартиры, по словам жителей, не отапливаются как положено, и COC Realty отказывается решать проблему, ссылаясь на то, что больше не имеет никакого отношения к этим квартирам. Дело в том, что в жилом комплексе «Сарайшык» подача тепла в отопительный и охлаждения в летний периоды осуществляется через систему воздушных фанкойлов. Это централизованная система отопления и охлаждения через нагревание и охлаждение воздуха и доставка его в жилые помещения, при этом фанкойлы работают от электричества. Между тем на сегодня у жильцов нет возможности подключиться напрямую к централизованному теплоснабжению и электроснабжению, так как дом не заселен на 70%.

– Везде в договорах указано о том, что у нас квартиры в многоквартирном жилом доме. Вот, пожалуйста, на руках у нас имеются акты приема-передачи именно квартир. Целевое назначение наших квартир – жилой дом, — обращает наше внимание жительница Улболсын, рассказавшая, что ранее, с 2015 по 2019 годы, фанкойловая система проходила осмотр, ревизию, все было нормально.

— Мы обратились по поводу отсутствия тепла, это квартиры №№4 и 11. И попросили по-человечески прислать специалистов. Однако новая администрация жилого комплекса заявила, что мы к ним никакого отношения не имеем. И что остальные заселенные квартиры, имеется в виду людьми, находящимися на карантине, не жалуются и не имеют претензий. Работники, к которым мы обратились за помощью, хотели нам помочь, но менеджер запретил проводить в наших квартирах какие-либо работы. Тогда я сказала, что раз тепла нет, не будет и оплаты за октябрь месяц, — пожаловалась жительница другой квартиры Сабина.

Неинтересные клиенты

В свою очередь менеджер резиденции «Шагала» Нурлан Аманов прокомментировал обращение жильцов: «Мы получили официальный ответ СЭС о том, что мы можем использовать жилой комплекс как карантинный стационар по своему решению. По жалобам жителей здесь побывала мобильная группа в составе представителей департамента контроля качества, акимата и, проверив объект, ответила жильцам, что мы абсолютно ничего не нарушаем и соблюдаем санитарные требования». Нурлан Аманов также сообщил, что в феврале 2020 года было прекращено сервисное обслуживание жилого дома в формате КСК, о чем жителей уведомили за месяц вперед.

— Мы имеем полное право расторгнуть этот договор в одностороннем порядке, что уже сделано. При этом хочу заметить, даже при расторжении договора мы исполняем все другие функции: ведем круглосуточное видеонаблюдение, убираем лифты, обеспечиваем антисептиками и за это счет не выставляем. Кроме того, обслуживаем внешние коммуникации, подведенные к дому, в текущем году полностью заменили теплообменники за счет компании и никаких счетов жильцам квартир тоже не выставляли, — отметил менеджер.

Далее он сказал, что не препятствует появлению на территории жилого комплекса «Сарайшык» иных мастеров по обслуживанию фанкойлов, если их пригласят жители. И даже готов рассмотреть проект альтернативного источника теплоснабжения.

«Требуем защиты прав!»

Прочитав письменное обращение жителей ЖК «Сарайшык», руководство городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог пообещало разобраться с данной ситуацией. Что касается городской жилой инспекции, то, по словам самих жильцов, здесь готовы помочь с предоставлением КСК при условии, что COC Realty зарегистрирует данный дом как жилой объект, и он будет занесен в их базу данных по г. Атырау. И на десерт вновь приведем выдержки из письма жителей дома: «На каком основании в жилом помещении размещена гостиница? Нами данная недвижимость была приобретена как «Элитный жилой комплекс», тогда как в настоящее время данный дом функционирует как «Гостиничный комплекс». Во время проведенной проверки менеджер COC Realty заявил, что целевое назначение данного дома было изменено на «многофункциональный жилой дом», то есть получается, без согласия и уведомления жильцов!!! На каком основании было изменено целевое назначение жилого дома? Было ли выдано разрешение уполномоченным органом для изменения целевого назначения?»

Что ж, основные фигуранты нелицеприятной ситуации высказались, нам лишь остается дождаться реакции и комментариев государственных структур.

Тимур КАЗИЕВ