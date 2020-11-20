В Атырау прошел областной Гражданский форум

«Общество и государство: 30 лет сотрудничества и развития». Под таким названием в центре «Абай» состоялся областной гражданский форум.

Мероприятие стартовало на диалоговых площадках, где обсуждались проблемы экологии, внутреннего туризма, права граждан и ценности казахской культуры. Спикерами стали журналист Гульжан Елешева, юрист Салтанат Рахимова, руководитель духовного объединения “Елсана” Нуржан Ермуханов и руководитель ОО “Таң” Шынар Изтлеуова. Эксперты поделились своим опытом работы и озвучили варианты решения вопросов.

Далее в рамках форума прошла ярмарка, где свои работы, достижения и проекты представили неправительственные организации города Атырау. Гости оценили творческие работы членов областного общества инвалидов, ручные поделки ОО «Мен бармын», ОО «Хиуаз», медали и дипломы и творческой мастерской «Өмір гүлі» и другие.

На официальном закрытии мероприятия также выступила заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, которая отметила особую роль общественных организаций в разъяснении задач, обозначенных в Послании народу Казахстана Президентом Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

— Данный гражданский форум является значимой диалоговой площадкой по выстраиванию партнерских связей между правительством и гражданским сектором, — отметила Бакытгуль Хаменова. — Мы со своей стороны готовы оказывать всяческую поддержку НПО. В связи с этим хотим предоставить общественным объединениям, реализующим социально значимые проекты, место в центре «Абай».

По завершении работы форума заместитель акима области вручила медали «Халық алғысы» руководителям общественных объединений. Обладателями наград стали руководитель ОО «Красный полумесяц» Асия Кульжанова, руководитель ОО «Атырау Рауан» Асет Отегалиев, руководитель ОО «Самға жүрегім» Эльвира Аралова, председатель областного общества инвалидов Мадина Кулушева, руководитель ОО «Алтын уақыт» Айгуль Уалиева.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА