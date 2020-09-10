Оперативно реагировать на происходящее, владеть информационным полем

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Оперативно реагировать на происходящее, владеть информационным полем призвала представителей всех ветвей власти заместитель акима области Бакытгуль Хаменова в ходе заседания Общественного совета, состоявшегося в среду, 9 сентября. 

По словам Бакытгуль Хаменовой, только такой подход к работе обеспечит формирование истинного слышащего государства, и тогда не останется неохваченной ни одна сторона жизни общества. 

— Важное место в идеологической работе принадлежит печатным изданиям, — подчеркнула заместитель акима области. — И исполнительная власть на всех уровнях должна способствовать распространению газет.

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