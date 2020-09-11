Когда могут вернуть жёсткий карантин

Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов назвал факторы, при которых могут вернуть жесткий карантин для жителей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сигналом для всех казахстанцев и для МЗ должен быть показатель количества людей, которые одномоментно, в одни сутки, болеют коронавирусной инфекцией. Сейчас, для сравнения, в Казахстане 4,6 тысячи человек проходят лечение», — сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

«Если их количество вдруг достигнет 30 тысяч в сутки, то, соответственно, по стране будет введен самый жесткий карантин. Это самый главный показатель. Но система здравоохранения готова к приему до 70 тысяч больных коронавирусной инфекцией», — добавил спикер.

Ранее Б. Коджахметов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионах РК. Также официальный представитель Минздрава назвал регионы с наименьшим количеством больных коронавирусом за сутки.