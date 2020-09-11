Когда могут вернуть жёсткий карантин

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Официальный представитель Министерства здравоохранения РК Багдат Коджахметов назвал факторы, при которых могут вернуть жесткий карантин для жителей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сигналом для всех казахстанцев и для МЗ должен быть показатель количества людей, которые одномоментно, в одни сутки, болеют коронавирусной инфекцией. Сейчас, для сравнения, в Казахстане 4,6 тысячи человек проходят лечение», — сказал Багдат Коджахметов на брифинге в СЦК.

«Если их количество вдруг достигнет 30 тысяч в сутки, то, соответственно, по стране будет введен самый жесткий карантин. Это самый главный показатель. Но система здравоохранения готова к приему до 70 тысяч больных коронавирусной инфекцией», — добавил спикер.

Ранее Б. Коджахметов рассказал об эпидемиологической ситуации в регионах РК. Также официальный представитель Минздрава назвал регионы с наименьшим количеством больных коронавирусом за сутки.

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