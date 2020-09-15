Коронавирус: число новых больных

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 3

город Алматы — 2

Акмолинская область — 3

Актюбинская область — 1

Алматинская область — 3

Атырауская область — 9

Восточно-Казахстанская область — 20

Западно-Казахстанская область — 7

Карагандинская область — 5

Костанайская область — 2

Павлодарская область — 1

Северо-Казахстанская область — 6

Туркестанская область — 3

Всего в стране выявлены 106920 заболевших.