Коронавирус: число новых больных

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 65 заболевших с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 3
город Алматы — 2
Акмолинская область — 3
Актюбинская область — 1
Алматинская область — 3
Атырауская область — 9
Восточно-Казахстанская область — 20
Западно-Казахстанская область — 7
Карагандинская область — 5
Костанайская область — 2
Павлодарская область — 1
Северо-Казахстанская область — 6
Туркестанская область — 3
Всего в стране выявлены 106920 заболевших.