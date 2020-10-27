Тайны Миялинских курганов

На днях ученую общественность страны удивило одно событие. В атырауских степях нашли железного воина. О том, как обнаружили, раскапывали и перевозили ценнейшую находку, рассказали археологи областного историко-крае­ведческого музея.

По словам директора музея Рашиды Хариповой, железный воин стал первой ценнейшей находкой археологов Атырауского историко-краеведческого музея. Дело в том, что лицензию на ведение археологических раскопок музей получил лишь в 2017 году. До этого они путем тендера определяли археологическую группу, которая проводила работы. А было время, когда артефакты, найденные на нашей земле, богатой своей историей, увозились приезжими археологами, в том числе и из других стран…

Археологические раскопки в Кызылкогинском районе проводились дважды, в 2017 и 2019 годах, многие находки были переданы в районный музей. Также в 2019 году были исследованы развалины древнего городища Сарайшык, где были найдены более 2 тысяч исторических предметов. Все находки были переданы в местный музей. Раскопки близ села Асан в Курмангазинском районе показали, что все курганы были разграблены, там археологи нашли только наконечники стрел. В перспективе планируется провести раскопки в городе ремесленников – Актобе-Лаэти.

Железный воин — мечта археологов

Поняв уникальность находки, руководство областного музея первым делом связалось с признанным специалистом своего дела, директором научно-реставрационной лаборатории ТОО «Остров Крым» (Алматы) Кырымом Алтынбековым.

— Железный воин — это на сегодняшний день сенсационная находка, которая обязательно всколыхнет ученый мир. Наши ученые давно искали такой экспонат для исследовательских работ. Не сомневаюсь, что Атырау в скором времени станет Меккой для ученых-археологов. Уникальность находки в том, что впервые найден железный воин, до этого на территории Казахстана находили золотых воинов, в том числе здесь, в курганах Арал-тобе. Во-вторых, воин сохранился нетронутым, то есть в первозданном виде. Это огромная возможность для проведения исследовательских работ. Раритет останется в области, поэтому недалек тот день, когда здесь будут проводиться международные конференции, настолько ценна миялинская находка! — отметил ученый.

— В первую очередь мы на месте пропитали специальной жидкостью все останки его деревянного саркофага. Эти куски дерева, по предварительным прогнозам, пролежали под землей два тысячелетия. Поэтому на воздухе они в любой момент могут обратиться в прах. К примеру, железо обрабатывать не надо, оно перенесет транспортировку. Находка останется в Атырау, только череп будет отправлен на антропологическое исследование, в результате которого будет восстановлено лицо сарматского воина. В Великобритании через ДНК зубов и позвоночника можно узнать, чем питался воин. Даже земля очень ценна, биологи по ней смогут определить погодные условия того периода. Это находка — настоящий эпос, который нужно суметь прочитать. Главное — сохранить его в этом виде, и для этого мы здесь, — отметил Кырым Алтынбеков.

Ценнейший миялинский экспонат перевозили по новой технологии — блоком. Раньше, когда перевозили находку обычным способом, были большие невосполнимые потери, к примеру, дерево высыхало. А это уже потеря огромной информации, статуса находки. Ученый отметил, что такой экспонат требует особых условий хранения, а местный музей является маленьким, нетиповым зданием. Для проведения исследовательских работ нужно большое помещение, тогда можно открыть все тайны воина. Теперь задача — законсервировать ценную находку.

— Экспонат сразу сняли на рентген, снимок показывает весь первозданный момент, что, где лежало в захоронении. Это очень важный документ, в будущем ученые по снимку смогут доказать историю всех присутствующих здесь предметов для сомневающихся в подлинности находок. Предварительно по найденным предметам захоронения можно сказать, что найденный мужчина, примерно 45 лет, был предводителем войска. Слева от воина лежит меч длиной 90 см, справа много наконечников от стрел. Сам он облачен в броню из железных пластинок от шеи до колен. Снаряжение местами украшено золотыми пластинами. Есть остатки материала от его одежды. У ног лежат уздечка, седло, стремя. Также в саркофаге находится бронзовая патера, напоминающая современный ковшик. Сарматы использовали ее для ритуальных изгнаний злых духов – «аластау», — сообщил К. Алтынбеков.

Консервация сарматского воина

Найти уникальный экспонат – это полдела, главное — сохранить его. До сегодняшнего дня находки теряли свою ценность при транспортировке. Здесь важно все, буквально, каждая песчинка несет информацию.

По словам научного руководителя раскопок, кандидата исторических наук Марата Касенова, Кырым Алтынбеков руководил транспортировкой экспоната в Атырау. Было принято решение, вывозить воина вместе с землей по новой технологии, для чего расширили захоронение. Затем с помощью бура просверлили землю под ним и пропустили доски. Верхняя часть захоронения также была покрыта досками, полученный блок обмотали полиэтиленовой пленкой. На эти работы было потрачено 50 дней.

— Рентгеновский снимок показал наличие многих предметов в захоронении, соответственно, предстоит большая работа по консервации артефактов. Мы не хотим ничего потерять, если сможем, будем осваивать в день по 5-10 см, это уже удача. Кырым Алтынбеков специально приехал и учит нас консервировать экспонаты, как и при какой температуре, влажности и т.д. проводить работы. Археологическая группа под руководством Айдоса Калшабаева обнаружила сарматского воина на глубине более трех метров. Вначале нашли патеру и сразу поняли серьезность находки, связались с Алтынбековым, — рассказал Марат Касенов.

А в курганах было золото да серебро…

Раскопки в курганном комплексе Миялы Кызылкогинского района археологи областного историко-краеведческого музея проводили весной текущего года. Сам курганный комплекс находится в шести км к северо-востоку от села Миялы и в двух км к востоку от населенного пункта Жангельды.

Курганы охватывают период II в. до н. э. — XI в. н. э. и в основном располагаются на возвышенности. Впервые исторический памятник был обнаружен в 2017 году. Верхние курганы №1, №2, №17, исследованные в полевых условиях, приблизительно относятся к X-XI в. к кочевым племенам, населявшим Северо-Каспийское побережье, из нижней части были обнаружены курганы II в. до н. э., относящиеся к эпохе раннего железа.

В первом кургане на глубине 90 см найдено захоронение женщины с сохраненными останками. В верхней части — череп коня с медными и серебряными украшениями, в районе пояса и ног расположены берцовая кость и копыта. На останках женщины в области поясницы были обнаружены различные украшения из серебра и бронзы. Рядом с ногой были найдены множество круглых пуговиц и нашивки в виде гвоздя. Возможно, это украшение сапог. В области грудной клетки были обнаружены изделие из свинца (амулет), железный нож и железные ножницы. Во втором захоронении кургана найден скелет мужчины длиной 1,75 см. На левой стороне имеется меч длиной 90 см. Справа расположены наконечники стрел. Под тазовой костью были обнаружены остатки ткани, различные ювелирные изделия. Находка примерно относится к X-XI в. к кочевым племенам печенегов, населявших Северный Прикаспий. Третье захоронение кургана находилось на глубине 110 см. Там был похоронен сармат. В ходе раскопок были найдены более 70 золотых нашивок в виде пирамиды, круглой, с гладкой поверхностью; круглой, с выпуклой поверхностью; в виде нитей, фольги. Могилы не разграблены. Четвертое захоронение разграблено, в нем находились останки ребенка, были найдены семь колокольчиков из бронзы.

Второй курган имел два захоронения. На глубине 1,5 м от поверхности кургана был обнаружен скелет человека. В левой руке погребенного сохранились 40 стрел, частично сохранилось дерево. На теле человека был найден акинак (меч). Рядом с ногой — останки мелкого рогатого скота (овцы). Могила не разграблена. Второй находкой стал железный человек.

В третьем кургане обнаружено восемь захоронений.

В результате раскопок трех курганов было обнаружено 560 экспонатов. Среди них 96 изделий из золота в форме круга, пирамиды, выпуклостей, фольги и нити, 182 изделия из серебра в виде нашивки конского снаряжения, пояса, бляшки и 254 изделия из бронзы в виде серег, браслетов, украшений, бронзового зеркала, наконечников стрел и патеры. Четыре керамические вазы, одно стекло, пара железных ножниц, амулет из свинца, шесть тканевых костюмов, семь изделий из камней, одно из кости, три из ракушки и пара бус из пасты.

По словам Марата Касенова, в раскопках приняли участие докторант ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, археолог Амангельды Зайнов, топограф Дидар Тулеуов, руководители отрядов – заведующий научно-исследовательским сектором археологии, магистр педагогических наук Айдос Калшабаев, магистр исторических наук Ерлан Тлеккабылов, специалист музея Баубек Жумабай и Ернар Жаксылыков.

Алма ТУРГАНОВА