Археологи нашли возможное место захоронения Касым хана

Уникальное захоронение было найдено в Атырауской области в городище Сарайшык. Археологи предполагают, что именно здесь похоронен Касым хан, сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В прошлом году атырауские ученые обнаружили в российских архивах старинные чертежи Сарайшыка, на которых отмечена так называемая ханская могила – место, где, по преданиям, был похоронен Касым хан. Русский ученый-исследователь Алексей Алексеев в своем научном труде в 1861 году четко указал местонахождение ханской гробницы и обозначил ее как «святой склеп». Он описал могилу как «мавзолей с окнами с трех сторон, куполом и дверью с восточной стороны». По мнению археологов, эти данные совпадают с очертаниями ныне обнаруженной гробницы.

Эпоха процветания Сарайшыка, одного из развитых средневековых городов на Великом Шелковом пути, напрямую связана с именем Касым хана.

— Исторические данные последних лет также полностью подтверждают захоронение Касым хана именно в Сарайшыке. Наша экспедиция относительно поисков захоронения хана оказалась плодотворной. Информация, содержащаяся в записях Алексеева, подтвердилась на 99%, — сказал доктор исторических наук, профессор Абильсеит Мухтар.

Археологи также обнаружили восьмиметровый фундамент кладбища, который простирается к востоку от гробницы. Кроме того, специалистам будет необходимо очистить фундамент еще на восемь метров к северу. А для того чтобы достать останки правителя, не навредив целостности скелета, необходимо произвести перезахоронение кладбища, которое появилось над предполагаемой ханской гробницей гораздо позже. Разрешение на перенос более поздних погребений было получено от местного имама и родственников похороненных тут людей.

Вместе с тем, как сообщил историк Абильсеит Мухтар, основная работа по очистке исторической территории начнется в следующем году. Ожидается, что к исследованию будут привлечены известные антропологи, археологи и ученые-этнографы. Как известно, археологические раскопки и исследования в Сарайшыке ведутся с девяностых годов прошлого века на площади три квадратных километра.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов также не остался в стороне от исторического события, посетив Сарайшык и ознакомился с находкой ученых.

— Наши археологи уверены, что найдено место захоронения Касым хана. Если последующие исследования и экспертиза подтвердят предположения ученых, думаю, это станет знаковым моментом в истории страны. Как только узнал об этом, я встретился и побеседовал с известным ученым-историком, руководителем археологических раскопок Абельсеитом Мухтаром. И сегодня же прибыл сюда. С момента обретения независимости при огромной поддержке Елбасы и по поручению Президента республики проводится колоссальная работа по возрождению духовного наследия и исторических ценностей казахского народа, — сказал Махамбет Досмухамбетов, подчеркнув, что впереди нас ждет немало новых открытий.

Материалы предоставлены региональной службой коммуникаций