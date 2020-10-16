Всем сестрам по серьгам

Полюбовно разделили между собой горожане любимую набережную. А помог им в этом акимат города Атырау.

Долгое время горожане писали в акимат письма о том, что велосипедисты не дают им спокойно гулять вдоль набережной. Последние тоже просили местные исполнительные власти помочь с велосипедной дорожкой, так как число любителей двухколесного транспорта увеличилось.

Как пояснила пресс-секретарь городского акимата Назымгуль Кайсагалиева, одно время ввели запрет на передвижение по набережной велосипедистов с 19.00 до 23.00 часов. Но все равно они ездили, создавая опасность для детей и пожилых. И вот горакимат решил полюбовно разделить набережную, чтобы можно было и свободно прогуливаться, и ездить на велосипеде.

— Было принято решение начертить разделительные полосы вдоль набережной с обеих сторон. Эта работа проводится в рамках развития дорожной инфраструктуры города Атырау, — пояснила Назымгуль Кайсагалиева.

Надо сказать, что с появлением широких красных и белых полос наши горожане стали относительно дисциплинированными, не забывая про вежливость и понимание. Конечно, бывают и исключения, когда попадаются слишком эмоциональные жители или любители экстрима. Но, в целом, решение вполне разумное – любимое место разделили поровну.

Марина КУАНЫШЕВА

Фото из открытых источников