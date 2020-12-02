Как решается судьба Ерика Мостового?

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Уже который год вода в канале Ерик Мостовой протухает, превратившись на глазах горожан в мусоросборник и место размножения кровососущих насекомых. Учитывая сложившуюся антисанитарную ситуацию, в июне текущего года руководство городского акимата поручило ТОО «Спецавтобаза» и КГП «Атырау облысы Су Арнасы» начать совместные работы по очистке канала.

По информации пресс-службы ТОО «Спецавтобаза», на сегодня канал от пос. Еркинкала до мкр. Оркен осушен. В настоящее время его русло от микрорайона Атырау до проспекта Абулхаир хана очищено от камыша и разного мусора. Очистка канала в дальнейшем продолжится. В связи с похолоданием 6 ноября работы по откачке воды полностью прекратились. Работники КГП «Атырау облысы Су Арнасы» отключили насосы и демонтировали их. Всего с 25 мая по 5 ноября 2020 года из Ерика Мостового откачали около 550 тысяч кубометров застоявшейся воды.

Мы попросили озвучить позицию городских властей по поводу дальнейшей судьбы канала Ерик Мостовой пресс-секретаря горакимата Назымгуль Кайсагалиеву.

— Однозначно речь о засыпке или закрытии канала не идет. На сегодня русло Ерика очищается от мусора, проведена откачка воды из него. Как сказал аким города в одном из интервью, этот канал необходим для осуществления функции дренажа, а в последующем, в случае подъема уровня воды в р. Жайык и в период паводков, Ерик будет выполнять роль водоотвода излишнего объема воды в реке. Так что канал городу может еще послужить. А пока его уборку и откачку воды поручили «Спецавтобазе» и «Атырау облысы Су Арнасы», — сообщила пресс-секретарь горакимата.

Подытоживая, скажем, что изначально был замысел превратить Ерик Мостовой в зону отдыха для горожан, облагородить его, озеленить, тем самым улучшив микроклимат близлежащих жилых массивов. Планировалось также по обеим сторонам набережной установить освещение и лавочки для отдыха горожан. Красота, да и только. Но, увы…

Да, проект по дренажу, инициированный в свое время главой региона Серикбеком Даукеевым, так и не воплотился в жизнь, фактически оставшись на бумаге. Хотя и были попытки его реанимации. Ерик Мостовой с момента ввода в эксплуатацию не раз менял «прописку», переходя из рук одного ведомства в другое, находясь в ведении то областного департамента строительства и ЖКХ, то управления «Казводхоза», и наконец-то его передали городу. Словом, перефразируя текст известной песни: «Весь покрытый зеленью, абсолютный весь, Ерик невезения в городе у нас есть», будем надеяться, что в дальнейшем канал ожидает, если не светлое будущее, то, по крайней мере, не забвение и заброшенность.

Тимур Казиев

фото Ануара Абилгазиева