800 штук пульсоксиметров на сумму 12 млн тенге пытались вывезти из страны

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Пограничники пресекли попытки незаконного провоза через Государственную границу медицинских средств, медикаментов и угнанного автомобиля.

Как проинформировали в пресс-службе КНБ РК, 30 ноября в Западно-Казахстанской области в пункте пропуска «Сырым» при досмотре автомашины обнаружены пульсоксиметры в количестве 800 штук на сумму 12 млн тенге. Данный груз пытался вывезти из страны гражданин РК.

Кроме этого, 23 ноября сотрудниками департамента ПС КНБ РК по Западно-Казахстанской области в автомобильном пункте пропуска «Сырым» пресечен вывоз медицинских защитных костюмов в количестве 3 100 штук на общую сумму 1 550 000 тенге.

А 24 ноября в Костанайской области в автомобильном пункте пропуска «Кайрак» задержана автомашина ООО «АВТО-ТЕК» РФ, где под почтовым грузом были спрятаны противочумные костюмы в количестве 600 штук на общую сумму 7 750 000 тенге.

28 ноября в пункте пропуска «Сырым» на территории Западно-Казахстанской области была выявлена автомашина марки «DATSUN ON-DO», находящаяся в угоне на территории Российской Федерации. Автомобиль перевозился в кузове эвакуатора марки «Газель» под управлением гражданина РК, следовавшего в направлении из РФ в РК.

29 ноября в пункте пропуска «Аят» на территории Костанайской области в ходе досмотра автомобиля марки «Газель», следовавшего по маршруту «Алматы — Челябинск», обнаружены коробки с медикаментами (91 наименование). Также обнаружено 2640 штук защитных масок и 1700 штук медицинских перчаток. Общий вес груза — около 1000 кг.

Незаконный груз был укрыт за ящиками с оборудованием. Оценочная стоимость задержанных товаров составляет около 45 млн тенге.

По данным КНБ РК, задержанные груз и транспортные средства переданы сотрудникам уполномоченных государственных органов.

Светлана НОВАК

Иллюстративное фото из открытых источников