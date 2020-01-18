Оплата за заботу

В области стартовал проект «Социальный студенческий кредит», направленный на широкое вовлечение студентов в социальную и общественно-полезную деятельность в рамках Года волонтера. Студенты вузов смогут получать денежное вознаграждение за результаты общественно-полезной работы.

Проект работает во исполнение поручений Елбасы, данных им на открытии Года молодежи, о повышении на 30% стипендий для студентов, активно занимающихся волонтерской деятельностью, и поручением Президента РК на форуме казахстанско-российской молодежи. Несмотря на то, что волонтерство предполагает безвозмездную помощь, социальный студенческий кредит предоставляет студентам еще большую мотивацию к действию.

Как отметили в областном управлении по вопросам молодежной политики, в Атырауской области, согласно проекту, выделено 209 кредитов, которые уже зарегистрированы. Из них Атыраускому государственному университету им. Х. Досмухамедова – 117 квот, Атыраускому университету нефти и газа им. С. Утебаева – 61 кредит, а также 31 квота – в Атыраускому инженерно-гуманитарному университету. Студентам вузов дневной формы обучения предоставляются следующие виды социального студенческого кредита: кредит на 20 000 тенге за 20 часов деятельности и кредит на 50 000 тенге за 50 часов деятельности. Студенты в качестве волонтеров будут оказывать помощь в детских домах, домах престарелых, образовательных и иных социальных учреждениях, работающих по направлениям: инклюзивное образование; репетиторство (казахский язык, английский язык, компьютерная грамотность); работа с несовершеннолетними детьми девиантного поведения; организация дворовых и спортивных клубов; социальная работа с пожилыми людьми.

Запуск проекта «Социальный студенческий кредит» в области начался в конце прошлого года, а его тематический модуль расположен на единой интернет-платформе волонтеров student.qazvolunteer.kz, разработанной Министерством информации и общественного развития совместно с ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть». Онлайн-платформа позволяет создать механизмы взаимодействия участников волонтерского движения, координировать их деятельность, осуществлять информационную поддержку соответствующих проектов, программ и акций. Любой желающий может пройти здесь онлайн-регистрацию и присоединиться к волонтерской деятельности. Именно здесь регистрируются студенты, волонтерские организации и государственные учреждения, нуждающиеся в помощи волонтеров.

Жанат ШАЯХМЕТОВА