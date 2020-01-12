Как пишется история

В Атырау прошел круглый стол под названием «История края и его актуальные проблемы», организованный государственным историко-культурным музейным фондом «Сарайшык» и Алматинским институтом истории и этнографии. В нем участвовали историки, этнографы, краеведы западных областей страны.

Аркан против танка

Директор института истории и этнологии имени Ш. Уалиханова, профессор Зиябек Кабылдинов подробно рассказал присутствующим о проводимых исследовательских работах. По его словам, продолжается подготовка II тома трехтомника «Историческая энциклопедия Казахстана». В нем будет собрана информация обо всех исторических личностях и событиях, произошедших в Казахстане со времен царской России, советской власти и за годы независимости. Первый том был выпущен в 2018 году, второй планируют издать в 2020 году.

Как стало известно, в рамках программы «Архив 2025», объявленной Елбасы, казахстанские исследователи посетили 11 городов четырех государств – Польши, Венгрии, Украины и России. В ходе поездки было найдено много исторических документов. К примеру, в музее Второй мировой войны украинского города Подольска хранится список имен 19 053 пленных, большинство из которых являются казахами. Все они погибли. Кроме того, там имеется много солдатских писем на латинице, так и не дошедших до адресата. Там же обнаружено более 30 тысяч исторических документов, связанных с казахстанцами. По словам З. Кабылдинова, все они переданы в Центральный государственный архив Казахстана. А список казахов, среди которых много уроженцев западных областей, они передадут местным историкам для поиска их нынешних родственников.

– Еще одним направлением нашей исследовательской работы являются истории военных формирований, – продолжает он. – Сталин и его окружение считали, что нужно использовать национальные особенности в войне. К примеру, в Акмолинской области была создана 106-я национальная конная дивизия из местных жителей. 26 мая 1942 года в деревне Лазовенка под Харьковом она была полностью перебита. Практически безоружных казахских кавалеристов пустили против танков, пушек и пулеметов. Исследователи архивных документов рассказывали трагические факты. Например, чтобы как-то остановить пулеметный огонь врага, степняки, не имея в руках ни винтовок, ни шашек, скакали прямо на пулеметы, протянув между собой большой аркан. Если добегали, то цепляли и опрокидывали пулеметы…

Мы – наследники Золотой Орды

Далее Зиябек Кабылдинов рассказал, как они заключают договоры с архивами соседних государств, где хранится много исторических документов. На сегодня есть договоренность с архивистами Омска и Новосибирска. К примеру, в архивах Омска найдено порядка трех тысяч архивных документов, благодаря чему удалось выпустить один том с историческими сведениями.

Кроме того, сотрудники института истории и этнологии вместе с коллегами из института археологии определили все сакральные объекты на территории страны и выпустили книгу на двух языках. Также по заказу АНК реализован мега-проект «Интерактивная карта народа Казахстана». В нем собраны сведения об истории и культуре народа Казахстана на трех языках.

– Сейчас мы изучаем многие направления, к примеру, историю Алаш Орды, сакральную географию и так далее, – продолжает профессор Кабылдинов. – Вообще, история казахского этноса идет с древности. Наши ученые-историки доказали, что казахская государственность имеет историю как минимум в 2,5 тысячи лет. За это время на нашей территории менялись только династии ханов. Авторитетнейший антрополог в научном мире, академик Оразак Исмагулов доказал, что казахи – это древний этнос, отличающийся по морфофизиологическому и антропологическому статусу от всех остальных этносов.

По словам З. Кабылдинова, в нашей истории эпоха Золотой Орды остается большим белым пятном. Все потому, что нас не хотят признавать наследниками Золотой Орды.

– В советское время действовал запрет на изучение истории рода төре, султанов и ханов, – утверждает профессор. – Написавший объективный материал Ермухан Бекмуханов попал под репрессии. В 1944 году партийное руководство Татарстана объявило официальный запрет на изучение истории Золотой Орды. И только Ильяс Есенберлин смог через художественное произведение – трилогию «Кочевники» – изложить историю казахов, чингизидов. Казахи являются прямыми наследниками Золотой Орды. Во-первых, в 1269 году на нашей территории прошел первый Талас – Курултай. Именно тогда была определена первая территория Золотой Орды. Во-вторых, на казахской земле правило самое большое количество потомков ханов Орды, начиная с хана Кенесары. У нас также самое большое количество представителей рода төре – прямых потомков старшего сына Чингисхана – Джучи хана. Для сравнения: в Татарстане, Башкирии, у крымских татар, в Узбекистане их единицы, а в Монголии вообще нет ни одного төре. У нас представителей этого рода чингизидов порядка 20 тысяч, и именно они в свое время назначались ханами и султанами.

Кроме того, 60% казахстанских земель относится к территории Золотой Орды. А на территории Атырауской области находится ее столица – Сарайшык. Зная все это, мы продолжаем жить, соблюдая табу 1944 года…

Ученый отметил, что перед отъездом в Атырау он был на приеме у госсекретаря Крымбека Кушербаева, который также признал, что у нас даже сейчас нет ученых-исследователей по Золотой Орде. Важная веха истории осталась без внимания из-за необходимости решения социально-экономических проблем в стране.

Алма ТУРГАНОВА