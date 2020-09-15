Мясо по-казахски в ассортименте

Әсіп, қарын бүрме, жауқазы, көмеш, жау жүрек, жаппа – эти и другие уникальные блюда казахской национальной кухни, названия которых давно уже не на слуху, представили участники онлайн-конкурса «ЭтноFOOD». Рецептами давно забытых народных лакомств, причем многим из них уже по несколько сотен лет, поделились 11 участников.

Организатором этого вкусного конкурса выступило КГУ «Гражданский центр управления внутренней политики Атырауской области». По словам специалиста данного учреждения Фархада Карапиденова, цель необычного состязания на лучшее приготовление блюд – пропаганда национальной казахской кухни.

– По условиям конкурса каждый участник записывал на видео ход приготовления блюда и опубликовывал его на своей личной страничке в социальных сетях с пометкой на наши странички, – разъясняет Фархад Карапиденов. – В ходе приготовления они должны были рассказать историю блюда, комментируя свои действия. Возрастных ограничений мы не ставили.

Как известно, казахи – очень гостеприимный народ. Когда в дом приходит гость, издавна принято усаживать его на почетное место и угощать мясными яствами, которые были в доме у хозяев. Казахская кухня многообразна и не ограничивается баурсаками и бешбармаком, как думают многие. Каждое блюдо имеет свою историю, интереснейшие традиции приготовления. К сожалению, о многих блюдах мы даже и не слышали. А если и слышали, то уж точно не пробовали. Одно из них – жауказы, которое на суд членов жюри представила участница онлайн-конкурса «ЭтноFOOD» Асель Кенжетай.

– Готовить это блюдо из сердца животного научила меня мама. А она, в свою очередь, научилась у моей бабушки. То есть этот рецепт передается в нашей семье из поколения в поколение. Теперь, когда встречаю гостей, я его часто подаю на стол. В древности его готовили, когда мужчины отправлялись сражаться за родину, защищать свой народ от врагов. Наши предки верили, что именно жауказы придает силу и энергию батырам и что они вернутся с победой, – говорит Асель. – Для блюда мне понадобилось сердце (конина), казы, морковь, лук и специи по вкусу. Осторожно, не теряя форму, срезается внутренняя часть сердца. Мякоть сердца, казы, морковь и лук нарезаем мелкими кубиками. Добавляем соль, перец по вкусу. Готовую начинку заправляем в сердце. Чтобы начинка не рассыпалась, отверстие аккуратно штопаем. Все это готовится в казанке в небольшом количестве бульона на слабом огне в течение часа. Это блюдо подается как в горячем, так и холодном виде. В наши дни жауказы готовят для почетных гостей.

По итогам конкурса жауказы от Асель завоевало второе место. Третье место досталось участнице Гульжан Шакимовой. Она представила на суд членов жюри казахское блюдо жаужурек, которое готовится из печени барана, заворачивается в надбрюшный жир и жарится без каких-либо добавок.

– В печени есть такой элемент – гипарин, который способствует профилактике инфаркта миокарда. Издавна его принято было давать детям, чтобы они росли храбрыми и бесстрашными, – рассказывает женщина.

Еще одна участница конкурса – 62-летняя Орынша Кабдолова – приготовила блюдо под названием «Көмеш», его еще называют «Көмбе». Говорят, что раньше его готовили кочевники. Они разделывали барана, резали мясо, затем выкапывали яму в земле, где жгли костер. Затем требуху завязывали и клали в теплую землю, закапывали, а сверху засыпали землей и снова жгли костер.

Орынша апай сделала все строго по рецепту, для этого она выкопала небольшую яму, в которой развела огонь. Убрав золу, в горячую яму поместила мясо разделанного молодого барашка, заложенного в собственный рубец. Через полтора часа мясо можно было уже есть. Приготовленное в собственном соку на природе блюдо, которое, несомненно, имеет превосходный вкус, произвело большое впечатление на членов жюри. Поэтому Орынше Кабдоловой заслуженно присудили первое место. Все призеры были награждены ценными подарками.

Динара КАНБЕТОВА