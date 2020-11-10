Журналистам Атырау вручили награды

Атырауских журналистов наградили за профессиональное освещение сложнейшей темы — религиозного экстремизма и терроризма.

Торжественное награждение победителей состоялось во Дворце культуры имени Курмангазы при поддержке областного управления по делам религий. Всего членами жюри было рассмотрено десять работ. В своих материалах журналисты писали об операции «Жусан», снимали сюжеты, готовили интервью с теологами, рассказывали о тяжелых судьбах наших соотечественников, которые в поисках счастливой жизни отправились в Сирию.

Оценивали работы представителей СМИ почетный журналист Казахстана Толеген Жанабаев, старший преподаватель кафедры «Журналистика» Атырауского университета имени Х. Досмухамедова Ляззат Мажитова, директор информационно-аналитического центра управления по делам религий Атырауской области Рустем Сейткалиев, заместитель директора информационно-аналитического центра Гульмира Кожагулова, теолог ОО «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Шапагат» Бахтияр Смадьяров.

Первое место за лучшую телевизионную программу выиграла редактор телеканала «Атырау» Гульназ Каримжан. Второе место занял редактор телеканала «Caspian News» Ерболат Каракойшы, третье место досталось редактору канала «Атырау» Нуркену Магриденулы.

В номинации «Лучшая статья» первое место присудили корреспонденту газеты «Ак Жайык» Нурбейбиту Нугманову, второе — нашему коллеге, заведующему отделом общественно-политической жизни газеты «Прикаспийская коммуна» Кайрату Сатаеву. И третье место занял собственный корреспондент республиканской газеты «Дүрбі» Нуртай Алтайулы.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ерлана АЛТЫБАЕВА