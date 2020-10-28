В Атырау привезли мощи святого Пантелеймона

Религия
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Православные, а также все, кто верит в исцеление, с воскресенья приходят в Успенский собор прикоснуться к святыне.

Доставил в Атырау мощи святого Пантелеймона архиепископ Уральский и Актюбинский владыка Антоний.

В интервью «Прикаспийской коммуне» настоятель храма отец Александр сообщил, что Успенский собор открыт для доступа, но строго отметил, что прихожанам необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Согласно верованиям, христианский великомученик Пантелеймон при жизни лечил людей, в том числе силой молитвы. Он считается покровителем военных, медиков и всех тех, чей профессиональный долг связан со спасением людей. Как и при жизни, верующие идут к нему за исцелением от болезней. 

В Атырау мощи святого Пантелеймона пробудут до следующей недели.

Надежда ШИЛЬМАН

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