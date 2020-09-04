Цифровизация рабочих процессов

– В своем нынешнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал базовым элементом всех реформ и ключевым инструментом достижения национальной конкурентоспособности цифровизацию.



Всем уже известно, что в 2018 году на АНПЗ закончилась эпоха модернизации. На заводе был внедрен ряд программ, одна из них — программа линейного программирования (ЛП) SpiralPlan, благодаря которой весь процесс на предприятии оцифрован и производится автоматически. То есть при изменении какой-либо рыночной ситуации предприятие может в течение 15 секунд полностью пересмотреть свои планы, выработать свою стратегию и пойти дальше. Кроме того, нами внедрен такой продукт, как управление капремонтами, параллельно с ним введено направление Meridium Apm — управление надежностью оборудования.

Всем известно, что на сегодняшний день после такой масштабной модернизации управление более 40 тысячами единиц киповского оборудования (контрольно-измерительные приборы, газоанализаторы) и руководство производственным процессом, в целом, осуществляется через единую операторную систему в режиме онлайн.



Скажу больше, по этой программе мы совместно с руководством компании «Казмунайгаз», согласно стратегическому плану на 2017-2020 годы, вывели в рыночную среду более 19 компаний, а это 1140 человек. То есть те сотрудники, которые были в штате завода, сегодня оказывают услуги в рыночной среде, и мы видим в этом большой эффект. Это как раз то, о чем говорит Президент: о недопустимости создания монопольных, местечковых организаций, о работе в правильном правовом договорном поле.



Далее хотелось бы отметить, что в прошлом году предприятие полностью организовало, внедрило и реализовало шесть больших масштабных проектов. Это проект «Жеты қазына» (по обеспечению средствами индивидуальной защиты всего коллектива) и программа «Арман» (по реконструкции и организации рабочих мест), которые соответствуют всем международным стандартам. Полностью выполнена программа «Жаңа жол», которая позволила нам реконструировать и уложить все внутризаводские дорожные трассы, и программа по управлению качества и стандартизации рабочих мест. Также у нас эффективно работают 13 программ по образованию и подготовке кадров. В частности, АНПЗ с Атырауским университетом нефти и газа ведут большой проект по организации специализированной кафедры, которая будет готовить тех специалистов, в которых нуждается завод.



Хотелось бы особо отметить, что АНПЗ в свою копилку хороших дел включил и ввод в эксплуатацию современного медицинского центра. Причем все вышеназванные программы были внедрены во время проходящей пандемии. К слову, в июле у 135 заводчан была зафиксирована коронавирусная инфекция. И на фоне этих неутешительных цифр предприятие предприняло все необходимые меры по соблюдению санитарных норм: было проведено стопроцентное тестирование всех своих работников на вирус.

Главное — мы преодолели это испытание, и сегодня у завода много планов на будущее, связанных с созданием благоприятных условий для работников. Вот недавно мы сдали в эксплуатацию 100-квартирный дом, в котором наши сотрудники получили ключи от долгожданного жилья. В основном, счастливыми новоселами стали молодые перспективные кадры из числа инженеров, те, которым строить будущее и укреплять экономическую мощь нашей страны.

Шухрат ДАНБАЙ,

генеральный директор ТОО «АНПЗ»