Полипропилен ждем к 2022 году

Строительство интегрированного газохимического комплекса стоимостью 2,6 млрд долларов США завершится в 2021 году, на проектную мощность завод выйдет в 2022 году. На сегодня прогресс по графику составляет 74%.

После запуска в работу первый газохимический комплекс Казахстана будет выпускать 500 тысяч тонн полипропилена. Сегодня трудно представить отрасль, где не используется полипропилен. Этот продукт нефтехимии востребован при изготовлении как бытовых товаров, так и деталей космических кораблей. По планам примерно десятая часть выпускаемого полипропилена пойдет на внутренний рынок, 90% — на экспорт. На сегодня казахстанские предприятия ждут получения продукта для начала производства товаров народного потребления. На начальном этапе будет налажен выпуск полипропилена 11 видов марок.

На сегодня в 47 км от Атырау на площади 193,55 га продолжается строительство газохимического комплекса по производству полипропилена.

Напомним, в декабре 2007 года Президентом РК был подписан Указ о создании специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк». В 2008 году было создано ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.». Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области предусматривало две фазы. Первая фаза — создание производства полипропилена, вторая фаза — полиэтилена. Ввод в эксплуатацию первой фазы интегрированного газохимического комплекса был запланирован на 2015 год, второй фазы — на 2016 год, но в связи с разразившимся финансовым кризисом сроки были отодвинуты. И только в марте 2018 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев сообщил о выбранном ЕРС-подрядчике — «China National Chemical Engineering Co» (КНР) и привлечении займа в 2 млрд долларов США от Банка развития Китая сроком на 20 лет. Проект также частично финансируется за счет собственных средств из Национального фонда РК.

На сегодня проект находится в стадии активной реализации, общий прогресс по графику составляет 74%, поставлено 726 единиц оборудования, из них смонтировано 87.

Как сообщил управляющий директор по проектированию Дамир Ашимов, 74% оборудования газохимического комплекса произведено на европейских заводах, а также Кореи и Японии. Сырье пропан будет поставляться с Тенгизского завода, который будет храниться в четырех емкостях весом 532 тонны и вместимостью 2000 куб. м каждый. Многие горожане видели их весной в момент перевозки по улицам города. Сегодня гигантские емкости смонтированы. Здесь же построена железная дорога длиной 12 км, строится эстакада слива, монтируются реакторы, технологическое оборудование и трубопроводы, подстанция, склад готовой продукции и т.д.

Аналогичные производства работают во всех соседних странах СНГ, будет ли востребован наш полипропилен? По словам заместителя председателя правления по технологии и производству ТОО «KPI» Дениса Козырева, атырауский пропилен будет востребован. Во-первых, в производстве используются самые прогрессивные технологии от мировых производителей. Во-вторых, себестоимость продукта будет невысокой, за счет тенгизского сырья по льготно низкой цене и наличия на СЭЗ мощной электростанции на 310 МВт.

После завершения строительства численность работников составит 586 человек. По словам Дениса Козырева, производство будет оцифровано.

— 92 процента аварийных случаев на производствах происходят из-за ошибок обученного персонала, то есть человеческий фактор всегда присутствует. Поэтому мы планируем максимально уменьшить работу людей и использовать роботов. К примеру, на складе готовой продукции будут работать роботы – фасовать, отгружать продукцию и так далее. Это мировая практика. На производстве будут работать только высококвалифицированные кадры, вопрос кадров будет решаться за счет выпускников АУНиГ и колледжа АПЕК, — отметил Д. Козырев.

Алма ТУРГАНОВА