Быть учителем так круто!

Учительница английского языка из села Курмангазы Курмангазинского района Улдана Наурызбаева стала победителем конкурса «Лучший видеоурок по английскому языку».

Пандемия внесла изменения во все сферы жизни человека, во многих из них научились выполнять работу в онлайн-формате. Особенно тяжело пришлось сфере образования: дети, да и сами учителя с большими сложностями учились работать онлайн. Страдало качество образования. Но, как говорится, быть первыми всегда нелегко…

Улдана окончила школу имени Бегалиева в родном селе Курмангазы. Свою будущую профессию она выбрала в девятом классе после занимательных уроков учительницы английского языка Гульден Кисамеденовой. Улдана даже решила выучиться в том же вузе, что ее любимый педагог. Поступила в Алматинский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. В 2017 году завершила обучение с отличием. И несмотря на поступившие предложения от администраций школ южной столицы, где она проходила практику, она решила вернуться в родной аул. «Мне хотелось быть как моя любимая учительница — учить сельских ребят», — рассказывает 24-летняя девушка. Сегодня эта хрупкая девушка – преподаватель английского языка в 6-11 классах школы имени Абая.

Преподаватели школ проходят курсы обучения в институте совершенствования «Өрлеу». В августе тренер объявила, что по желанию они могут участвовать в вебинаре по обучению тому, как проводить видео­уроки в онлайн-формате. Улдана без раздумий подала заявку на участие.

— В конце прошлого учебного года из-за пандемии в школах были введены онлайн-уроки. Для снижения нагрузки на детей время дистанционного урока было сокращено до 30 минут. Надо признать, тогда ни мы, ни дети не были готовы к таким переменам. К текущему учебному году мы уже были готовы. Но сложности — уложиться в заданные 30 минут и донести материал, удержать внимание ученика — остались. Поэтому предоставленная возможность научиться проводить видеоуроки стала для меня и коллег прекрасным решением, — рассказывает педагог.

Отправив свой подготовленный видеоурок, Улдана попала в число 30 финалистов по результатам первого этапа. На втором этапе учителей английского языка разделили на шесть групп и стали проводить углубленные вебинары. Здесь они узнали, как проводить 10-минутный видеоурок, как готовить его план, какие платформы использовать, выполняли задания, анализировали и выявляли недостатки своих конкурсных работ и т.д. После вебинара участники конкурса должны были самостоятельно подготовить видео­урок на определенную тему.

Организаторы постарались успеть подвести итоги к празднованию Дня учителя. Буквально за день до праздника Улдана Наурызбаева узнала о своей победе!

— Участие в конкурсе обогатило меня, я получила важный опыт, узнала о новых технологиях, методических разработках, научилась легко делать эффективные десятиминутные ролики. Кроме того, мы с коллегами делились опытом преподавания. Я очень благодарна организаторам за возможность участия в таком нужном мероприятии. Я очень люблю свою работу, она мне приносит большое удовлетворение, поэтому хочется совершенствоваться, — отмечает Улдана.

Остается добавить, что конкурс был организован совместно с управлениями образования Атырауской и Мангистауской областей при поддержке ТОО «Тенгизшевройл» в рамках проекта «English for Success» («Английский для успеха»).

По словам его организаторов, для обучения проведению эффективных онлайн-уроков английского языка были привлечены представители посольства Великобритании. Было организовано онлайн-обучение более 200 учителей английского языка из городских и сельских школ.

И помимо Улданы Наурызбаевой, победителями конкурса «Лучший видеоурок по английскому языку» по Атырауской области названы Инга Кудайберген из г. Атырау, Жанар Бактыгереева и Асель Халыкберген из Курмангазийского района.

Алма ТУРГАНОВА