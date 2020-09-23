Первый случай коронавируса в дежурном классе



Первый случай заболевания коронавируса в дежурном классе зафиксирован в Восточно-Казахстанской области. Об этом Sputnik Казахстан сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Багдат Кожахметов.

«Первый случай заражения ученика дежурного класса выявлен 14 сентября в посёлке Парыгино района Алтай Восточно-Казахстанской области. Мама второклассника является учителем. Температура в первый день 37, все симптомы заражения вирусом. Проведённый анализ ПЦР дал положительный результат», — сообщил официальный представитель Минздрава.

Мальчик лечится на дому, состояние удовлетворительное.

«В классе, где он учится, всего 12 детей. Всех их, в том числе учителей и контактных лиц, также проверяют на возможность заражения», — добавил Кожахметов.