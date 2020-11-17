«Жасыл Ел»: итоги сезона

В Атырау на официальной церемонии закрытия XV сезона молодежных трудовых отрядов отметили и поощрили бойцов и командиров движения «Жасыл Ел».

Открывая мероприятие приветственным словом, заместитель акима области Бакытгуль Хаменова отметила, что за последние пять лет в рамках проекта «Жасыл Ел» около 8000 молодых атыраусцев были обеспечены работой. В нынешнем сезоне наряду с озеленением бойцы принимали участие в строительстве социальных объектов, парка молодежи, студенческого общежития, школы, флагштока.

— Однозначно, «Жасыл Ел» призывает молодежь к патриотизму, трудолюбию, повышает экологическую грамотность, — подчеркнула Бакытгуль Хаменова. — Я сама свой трудовой путь начала в 16 лет на местном телевидении. Поэтому поддерживаю тех, кто попусту не растрачивает свои юные годы, а уже со студенческих лет стремится к успешной карьере.

Лучшие бойцы, а также штабы этого сезона были награждены специальными дипломами и статуэтками. Таким образом, победу в номинации «Лучший командир» одержала Жадыра Есимова из Макатского района, «Лучшим работодателем» стал штаб Кызылкогинского района, «Лучшим медиа-специалистом» назвали Шынгыса Нургалиулы из Махамбетского района, «Прорывом года» был признан Курмангазинский район, «Лучший проект» у штаба Индерского района, а «Лучшими бойцами» признали Данияра Бейсенова (Жылыойского район), Бектаса Сайполлу (Атырау) и Гулжаухар Даулеткерей (Иастайский район).

Как отметил руководитель штаба Атырауского филиала трудовых отрядов «Жасыл Ел» Абылай Курметулы, в этом году заявки на участие в озеленении города и районов отправили свыше 2500 желающих. Из них из-за пандемии в течение двух месяцев в проект были вовлечены всего тысяча человек.

Ляззат САЛИМОВА

Фото Ануара АБИЛГАЗИЕВА