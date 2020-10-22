В ДУИС перевоспитывают осужденного за кражу подростка

Сотрудники пробационной службы ДУИС по Атырауской области взяли под опеку 17-летнего парня, осужденного за кражу. Начальник департамента лично принял его, подарил книгу со Словами назиданий Абая. Осужденному также помогли с документами и оформлением в школу.

Как рассказали в пресс-службе ДУИС, в нынешнем году за кражу сумки из машины Сергею решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Атырауской области назначено 1,4 года лишения свободы. Это уже третья кража парня. Он сидел в следственном изоляторе.

– На сегодняшний день на учете пробационной службы состоят трое несовершеннолетних ребят. Один из них, скрывающийся от инспекторов пробации, разыскивается, второй недавно был освобожден из СИЗО, и его повторно поставили на учет. А вот третий – Сергей, – поясняет начальник ДУИС Манарбек Габдуллин. – Мы хотим воспитать гражданина нашего общества, поможем ему исправиться. Надеемся, что если сейчас взяться за это дело, то в будущем он обязательно вырастет хорошим человеком. К сожалению, мама Сергея очень обижена на сына, и из-за этого она не пускает его домой.

После вмешательства в ситуацию сотрудников департамента Сергей остался в доме брата. Парень был исключен из общеобразовательной школы за нарушение дисциплины, и сотрудники пробационной службы устроили его в вечернюю школу. Спустя год оформили документы, удостоверяющие его личность. Теперь Сергей – полноценный гражданин Республики Казахстан.

– За обучением Сергея ведем контроль, а учится он с помощью смартфона наших сотрудников непосредственно в здании пробационной службы. Сейчас мы направляем в управление образования письмо с просьбой выделить ему ноутбук, – поясняет М. Габдуллин.

Сергею подарили книгу со Словами назиданий великого Абая.

– Книга поможет тебе перевоспитать себя. Какая разница между осужденным Сергеем и воспитанным Сергеем? Ответ на это ты найдешь в книге. Все зависит от самого человека. Ты не спеши в тюрьму, а спеши исправиться, – пожелал осужденному Манарбек Габдуллин.

Светлана НОВАК

Фото ДУИС