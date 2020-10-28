Цветочница Римма

Молодежь
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Не квартира, а оранжерея. Так для себя я определила дом Риммы Джубаевой, побывав у нее в гостях.

Двухкомнатная квартира Риммы утопает в зелени. Каланхоэ, мята, хлорофитум, бальзамин, золотой ус, алоэ, декабрист, замиокулькас и ее самое любимое растение – спатифиллум, именуемое в народе женское счастье. Цветник Риммы в настоящее время рассажен в 70 мини-клумбах.

Год назад мы переехали в эту квартиру, и у меня появилась возможность выращивать цветы дома. До этого, когда снимали жилье, разводила цветы прямо в офисе, где я – там цветы. Заполонила цветами и соседние кабинеты, холл. А коллеги шутили: «Скоро цветы нас из кабинета выселят», – рассказывает Римма.

Комнатными растениями молодая женщина «заболела» на уроках биологии, когда ей было 14 лет.

Мое детство прошло в Уральске. В кабинете биологии наша учительница Любовь Васильевна выращивала редкие виды цветов. Однажды я попросила у нее отросток от кактуса. Так в нашем доме появился первый цветок, – вспоминает Римма. – Мы с мамой так втянулись в этот процесс, что через год превратили наш дом в настоящий сад.

Хозяйка ведет меня по комнатам и знакомит с каждым растением. Все они по-своему красивые и необычные.

– Это декабрист, он цветет только в декабре. По-другому его называют рождественник, так как он радует своих хозяев во время празднования Нового года, – рассказывает цветочница. – Каланхоэ совсем не прихотливо, особенных условий не требует. А как оно цветет?! Красота!

«Женское счастье», как рассказывает героиня, не любит частый полив, его нужно слегка опрыскивать каждый день.

Я ношу его везде. Он переезжал вместе со мной из квартиры в квартиру. Однажды мы вместе даже прошли таможню на границе России и Казахстана, где пограничники тщательно проверяли мой цветок и с подозрением расспрашивали о нем. Пришлось им рассказывать всю его историю, насколько он мне дорог, – делится Римма. – У каждого цветка есть своя особенность. Я обожаю смотреть на новые листочки, как они откликаются на уход, люблю укоренять и ждать новые корни – в общем, следить за процессом. Думаю, в каждом доме должны быть цветы, ведь они наполняют воздух кислородом, помогают справиться с усталостью, и, конечно же, дарят хорошее настроение.

В Атырау наша героиня переехала в прошлом году из Астрахани, здесь встретила свою любовь и создала семью. По профессии Римма – учитель черчения, преподает в одном из городских учебных центров.

Родные Риммы знают, что ей подарить на праздники. Редкие виды цветов от мужа для нее – самый ценный презент, признается наша героиня.

Ляззат САЛИМОВА

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