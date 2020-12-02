Атырауские школьники создают роботы и дроны

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Единственная в Кызылкогинском районе STEM-лаборатория работает в Сагизской средней школе. На сегодня в лаборатории проходят обучение 30 учеников 5-11 классов.

Введенная в эксплуатацию в начале 2020 года лаборатория — плод усилий сельской учительницы химии Акынты Бисембиевой. В 2019 году она выиграла республиканский конкурс научных проектов, в качестве приза победительнице оборудовали лабораторию.

— Оборудованная на мировом уровне лаборатория ориентирована на технологические исследования в областях математики, инженерии. Старшеклассники собирают роботы, ученики младших классов изучают способы создания различной продукции, — говорит исполняющая обязанности директора Сагизской СШ Мейрамгуль Аяганова.

По словам лаборантки STEM-лаборатории Лайли Шындыбаевой, здесь в основном работают ученики старших классов на 3D-принтере. При помощи принтера со специальной программой учащиеся сегодня делают подставки для телефона, кувшины, книги Абая особого формата, брелоки, медали.

— Сконструированный учащимися дрон, помимо воздуха, может летать над поверхностью воды и делать снимки. В STEM-лаборатории создаются роботы с тремя различными функциями. К примеру, один робот самостоятельно огибает препятствия, второй движется под музыку, третий робот передвигается по специальной схеме, созданной с помощью программирования. Дроны летают со скоростью 1,5 метра в секунду, достигая скорости 2,5 метра над поверхностью воды. Продолжительность полета экспериментального дрона — 6 минут, затем можно сделать подзарядку. Еще учащиеся работают на деревообрабатывающем станке, 3D-ноутбуке, — рассказала Лайла Шындыбаева.