Атырау, голосуем за Нуршат!

Десятилетняя Нуршат Кусанова из Атырау вошла в тридцатку сильнейших участников национального отбора международного конкурса «Детское Евровидение-2020».

Нашу землячку отобрали среди 684 талантливых детей со всего Казахстана. В состав жюри национального отбора вошли: директор государственной концертной организации «QazaqConcert» Женис Сейдуллаулы, директор телеканала «Хабар» Динара Бисембина, певец и композитор Кайрат Баекенов, композитор Хамит Шангалиев, саундпродюсер Димаша Кудайбергена Ерлан Бекчурин, декан Академии имени Жургенова и продюсер Багым Мухитденова, победители международных музыкальных конкурсов — Жанар Дугалова, Амре, Dinaya и Мади Сыздыков, а также специально приглашенный член жюри — известный композитор и продюсер, глава делегации Азербайджана на конкурсе «Eurovision Song Contest» Иса Меликов.

На данный момент идет онлайн-голосование, по результатам которого будут определены 12 лучших участников. Они выступят в финале республиканского отбора «Junior Eurovision», который пройдет 26 сентября, с песнями, написанными известными композиторами специально для каждого финалиста. За свою землячку атырауцы могут проголосовать здесь. Для конкурса Нуршат представила песню американской певицы Леди Гага «Always Remember Us This Way».

Что известно о Нуршат: она учится в лингвистической школе-гимназии №34. Профессиональным вокалом и танцами начала заниматься два года назад в студии «Дархан». В прошлом году заняла первое место в фестивале «Звездочки», проходившем в Македонии. В копилке девочки также немало дипломов и Гран-при областных и республиканских конкурсов.

— У Нуршат есть авторская песня «Ғажап әлем», которую она спела в Македонии, — сообщила «ПК» мама конкурсантки Марта Нуржанова. — В скором времени выпустим еще одну, а также планируем снять видеоклип.

Ляззат САЛИМОВА