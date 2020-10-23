Возрождение СЛАВЫ

Зал боевой славы при Атырауском университете нефти и газа вновь открыл двери. Теперь уже в более комфортных условиях. И если прежде желающим познакомиться с волнующими, бесценными экспонатами приходилось подниматься на пятый этаж здания по проспекту Азаттык, то теперь он дислоцируется во Дворце студентов АУНиГ – в главном корпусе университета.

Музей не просто возрождён, но еще и дополнен многими интересными материалами. Сегодня в Зале боевой славы собрано около 2000 материалов о казахстанцах, которые отправились на фронт из Гурьева (Атырау), но не вернулись. Более 30 лет их собирал Вячеслав Афанасьев – известный краевед, общественный деятель, Почетный гражданин г. Атырау.

Надо сказать, что если в самом начале усилия энтузиастов-поисковиков были направлены на восстановление боевого пути не вернувшихся с поля битвы, то в последние годы, в годы уже формирования музея, большое место стали занимать материалы о тех, кто вернулся и уже после много внес на ниве становления и развития родного края. Многие наши земляки несли сюда документы из семейных архивов, портреты родных людей. Не скрою, хотя уже четверть века нет рядом со мной моего отца, но я каждый свой день сверяю по его поступкам, взглядам, принципам, он всю мою жизнь является моим нравственным камертоном. И понятно, с каким волнением и беспокойством я, как и многие другие атыраусцы, услышав о проблемах с помещением, складированием экспонатов, думала, не потерялся ли его портрет… И вот теперь успокоилась, увидев, что в числе ветеранов есть портрет и капитана Монастырского, и что в этом зале появилось много новых материалов. Хотя, как отметил создатель музея Вячеслав Афанасьев, еще очень много интересных данных находится в импровизированных запасниках, которые создавались в течение многих лет этим беспокойным человеком вместе с его соратниками. Так что энтузиастам во главе с их предводителем еще много чего предстоит сделать и предложить вниманию земляков. Судя по тому, скольких молодых ребят сумел он заразить своей неуспокоенностью, неистребимым желанием побольше узнать о героях-земляках, о павших на полях сражений, дело Вячеслава Константиновича найдет продолжателей.

В этом заверила присутствующих ректор университета Гульзада Шакуликова, сообщившая, что за музеем закреплён ответственный сотрудник, и создан Патриотический студенческий клуб, который будет продолжать поиск наших соотечественников, пропавших без вести.

– Мы считаем, что собранные материалы должны быть доступны для широкой публики. Поэтому постарались решить вопрос доступности Зала боевой славы, который ранее был расположен на пятом этаже неосновного корпуса университета. И теперь будем рады гостям из любого учебного заведения, любого трудового коллектива. А еще есть и такая мечта – оцифровать все материалы и создать виртуальный тур по музею, чтобы во всем мире могли увидеть, какие замечательные люди жили и живут в Атырау, – поделилась Гульзада Шакуликова, выражая искреннюю благодарность Вячеславу Константиновичу за его вклад в патриотическое воспитание молодого поколения.

О том, как интересно «закрывать» белые пятна в истории, рассказал один из соратников Вячеслава Константиновича – из категории студентов уже перешедший в ряды преподавателей вуза – Куаныш Юсупов. И уже из выступления его было очевидно, как много он знает об истории войны, о том, как жил и вносил свой вклад в Победу наш город, регион. Ребята слушали с большим интересом. Вот и готовый экскурсовод и популяризатор.

Также внимательно и взволнованно слушали студенты обращенные к ним слова гостей. Среди них председатель областного филиала Республиканского совета ветеранов войны и труда Катимулла Ризуанов, руководитель филиала Союза писателей Казахстана Койшыгул Жылкышиев, передавший в музей электронные варианты серии книг под названием «Казахские офицеры в Великой Отечественной войне», а также руководитель русского этнокультурного объединения «Былина» Андрей Кораблев, также подаривший музею книгу, посвященную 75-летию Великой Победы.

Автору этих строк посчастливилось и свой подарок вручить – снимки активистов ветеранских организаций, клуба «Фронтовичка», запечатлевшие моменты их деятельности, поездок по местам боевой славы. На этих фотографиях все они – живые. И пусть останутся такими для нас навсегда.

Любовь МОНАСТЫРСКАЯ