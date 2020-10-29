Отзовитесь! Найдены останки бойца из Баксая

Как говорят поисковики, известны данные – откуда боец, но нет его фамилии и имени, а на вкладыше к медальону лишь указано: «получить ЕРБАТЫРОВОЙ Рахимой».

В редакцию «Прикаспийской коммуны» обратился командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов. Он рассказал, что 28 октября на территории Кардымовского района Смоленской области Российской Федерации был поднят боец с медальоном, в котором нашли нестандартный вкладыш.

— Читается отлично, но… Боец себя в записке не обозначил, лишь написал адрес: «КазССР, Гурьевская область, г. Гурьев, Баксайский р-н, поселок Сарайчик. Получить Ербатыровой Рахимой», — сообщил Александр Шитов.

Как известно, Баксайский район – это нынешний Махамбетский район. Поселок Сарайшык – маленький и редакция надеется получить хоть какую-то связь.

— Мы сейчас активно ищем в архивных источниках сведения об этом солдате. Надеемся установить фамилию и имя солдата, — сказал Александр и оставил контакты для связи родственникам: Павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан Жолы». Телефон: 8 777-461-73-78, e-mail: alex.shitov@mail.ru. Либо звоните в редакцию «ПК»: 45-85-02 или 8 701 3575764

Надежда ШИЛЬМАН

Фото иллюстративное