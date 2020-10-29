Найдены останки гурьевчан, погибших во время Зимней войны

Останки гурьевчан, участвовавших в советско-финской войне, подняли спустя восемьдесят лет поисковики из Санкт-Петербурга.

На острове Клёст (Сюрья-Саари) в Выборгском заливе обнаружено захоронение 310 бойцов и командиров 43-й стрелковой дивизии РККА, погибших 11 марта 1940 года – в период советско-финской войны.

Как рассказал в интервью «Прикаспийской коммуне» командир павлодарского поискового отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, новость о найденных солдатах сообщили его российские коллеги из поискового отряда «Советский патриот» (Санкт-Петербург).

«Патриоты» уже паспортизировали захоронение и поставили на учет, провели работу по его первичному благоустройству. По архивным источникам установлены именные данные и довоенные адреса всех захороненных военнослужащих.

Основные регионы – Ленинград и область, Беларусь, Грузия, Башкирия, города Брянск и Солигалич, Донецкая и Луганская области, Киевская и Винницкая области, Челябинская и Свердловская области, Смоленская и Вологодская области.

Есть в списке и выходцы из КазССР, четверо – уроженцы Гурьевской, ныне Атырауской, области.

Это (сохранена орфография обнаруженных данных):

Джамантаев Нугимет, 1918 года рождения, красноармеец, стрелок. Место рождения: КазССР, Гурьевская обл. Ново-Богатинский р-н, Райнарсуд. Остались родители. Призван в 1938 году. Убит 11 марта 1940 года, похоронен на острове Сюрья-Саари.

Садуов Бекей, 1917 года рождения, красноармеец, стрелок. Мать Балбатова. Проживал: в КазССР, Энбекшидерский р-н, колхоз Юшмина. Призван в 1938 году. Убит 11 марта 1940 года, похоронен на острове Сюрья-Саари.

Мухамбетов Базарбай, 1917 года рождения, красноармеец, стрелок. Родители проживали в КазССР, Гурьевской области, п. Доссор. Призван в 1938 году. Убит 11 марта 1940 года, похоронен на острове Сюрья-Саари.

Серкбаев Курбек Селхарав, 1917 года рождения, красноармеец, стрелок. Проживал в КазССР, Гурьевская области, Паюсейск. р-н, Колхоз 8. Призван в 1938 году. Убит 12 марта 1940 года. Похоронен на острове Сюрья-Саари.

Амантаев Мухамбет Кали, 1918 года рождения, красноармеец, стрелок. Место проживания: КазССР, Лертаусский р-н, колхоз Новый Быт. Отец Амантаев Г.М. Призван в 1938 году. Убит 12 марта 1940 года. Похоронен на острове Сюрья-Саари.

Как рассказали «Патриоты», солдаты погибли в период Зимней войны – во время штурма укреплений финской армии в марте 1940 года.

Само захоронение опознали по земляным провалам, а после среза верхнего слоя грунта поисковики обнаружили останки воинов, фрагменты формы и винтовочные гильзы.

Это удача: почти все бойцы обрели имена, их удалось восстановить по архивным документам. Поэтому сейчас волонтеры активно ищут родственников героев. Ведь до этого момента точное место захоронения красноармейцев не было известно.

Если вам знакомы фамилии солдат, то просим обратиться к Александру Шитову по телефону: 8 777-461-73-78, e-mail: alex.shitov@mail.ru (г. Павлодар) или звонить прямо в редакцию «Прикаспийской коммуны»: 45-85-02 или 8 701 3575764.

— 24 октября на острове Клёст прошло мероприятие по открытию памятника этим бойцам, там установили гранитную плиту с памятной надписью, — сообщил Шитов.

Надежда ШИЛЬМАН

Фото иллюстративное, из открытых источников