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Украсят ли город к новому году?

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Как сообщили в городском акимате, в Атырау деньги на новогоднее оформление выделять не будут. Местные власти решили сэкономить средства и направить их на решение экологических проблем. Город украсят прошлогодними гирляндами.

— Город сейчас уделяет особое внимание экологическим вопросам. В планах —  установка елки на главной площади. Но опять-таки денег на это не запланировано, ждем спонсорской поддержки, — говорится в сообщении. 
Напомним, что в прошлом году на новогоднее украшение города было потрачено 18 миллионов тенге.

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