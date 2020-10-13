Что читать: совет от блогера

Читать те книги, которые принесут как минимум один доллар, посоветовал известный блогер, журналист Оркен Кенжебек во время неформальной встречи с молодежью «Bookdating».

– Невозможно перечитать все книги в мире, и так как чтение занимает достаточно продолжительное время, важно не ошибиться с выбором. Если книга бесполезная и не захватила вас с первых страниц, лучше выбросить, без разницы, за сколько вы ее купили, не тратьте ценное время. Книги должны приносить вам не только удовольствие, но и деньги, хотя бы один доллар, – начал беседу Оркен Кенжебек. – У меня, к примеру, нет времени читать фантастику, детективы, любовные романы. Когда захожу в книжный магазин, сразу же направляюсь к стойке с надписью «Публицистика». Люблю читать о реальных людях с живыми историями.

Самой лучшей из прочитанных им книг блогер назвал издание Хьюмса Джеймса «Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн». Этот американский бестселлер, считает Оркен Кенжебек, должен прочитать каждый, кто желает мыслить креативно и говорить без лишней «воды».

– Я эту книгу дарил друзьям-депутатам, известным чиновникам. До сих пор получаю от них хорошие отзывы, – подчеркнул Оркен.

Разговор шел не только о книгах. Блогер также призвал молодежь грамотно пользоваться соцсетями и с пользой для себя «сидеть» в интернете.

– Хорошие авторы давно перешли в социальные сети. Иногда даже один пост может заменить целую книгу. Неважно, откуда вы берете знания – из книги или из блогов, главное, читайте качественный продукт, который принесет вам реальную пользу, – заключил Оркен Кенжебек.

Проект «Bookdating», реализующийся по инициативе областного управления по вопросам молодежной политики, будет продолжаться. Спикерами станут известные личности, бизнесмены, политики, депутаты, которые добились успехов в жизни, в карьере. Главная цель, отмечают организаторы, помочь молодым книголюбам не ошибиться с выбором литературы.

Ляззат САЛИМОВА

Фото из открытых источников