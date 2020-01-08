Б. Мамраев: «В класс должен входить профессиональный педагог»

За строкой Послания
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Как известно, Мажилис Парламента РК перед Новым годом одобрил законопроект «О статусе педагога», а 30 декабря он был подписан Президентом страны.

Что предшествовало появлению этого документа, насколько повлияет подушевое финансирование школ на качество среднего образования и можно ли надеяться, что с принятием нового закона исчезнут жалобы в адрес педагогов?

Обо всем этом — в беседе «ПК» с секретарем Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бейбутом Мамраевым.

– Бейбут Баймагамбетович, скажите, что предшествовало появлению этого законопроекта?

– Прежде всего, это накопившиеся проблемы в сфере обучения и воспитания нового поколения. С одной стороны, безостановочное желание управленцев непременно реформировать систему образования. Зачастую такие «новые подходы» приводили к неверным решениям: неэффективно использовался бюджет, было недовольство родительской и педагогической общественности.

С другой стороны, мы видим, как быстро развивается мир вокруг нас, ежедневно генерируются новые знания, их нужно осваивать. Повышаются требования к педагогам. Изменилась сама педагогика как сфера деятельности. Изменился характер образования. Теперь те, кто хотят быть конкурентоспособными, учатся всю жизнь.

Поэтому в своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение дохода и качества жизни» Первый Президент РК – Елбасы Н. Назарбаев отметил необходимость разработки и принятия в 2019 году Закона «О статусе педагога», который должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.

Сельские учителя всё еще в дефиците

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года есть целый раздел о новом этапе социальной модернизации, где на первом месте стоит повышение качества образования, поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного общества. При этом Президент обратил особое внимание на дефицит квалифицированных педагогов на селе. По статистике, у нас количество сельских школ равняется 5225. Это почти 75 процентов от общего числа школ (6973) республики. От этой цифры сорок процентов, т.е. 2819 школ – это малокомплектные учебные заведения, где обучение имеет свою специфику. К сожалению, действующая в республике программа «С дипломом – в село!» пока не решает все вопросы, условия для молодых педагогов и медиков создаются не везде.

Качество среднего образования в городских и сельских школах – это проблема, и она будет обсуждена на Парламентских слушаниях.

Требуются профессионалы

– А как трактуется в законопроекте понятие «статус педагога»?

– Статус педагога – понятие многогранное, и его определение требует целой системы критериев. Среди них основополагающим, на наш взгляд, является содержание (знания педагога!) и качество работы педагога. Из чего складывается статус? Изначально из самой подготовки к педагогической деятельности, требующей осмысленной ориентированности на профессию, широкого кругозора, психологического, эмоционального и физиологического соответствия будущей профессии педагога (способность работать с детьми, в том числе с особенностями развития). Очень важно иметь соответствующее образование, активную гражданскую позицию и ответственность, правовую грамотность и постоянное стремление к саморазвитию. Главная обязанность учителя и воспитателя – формирование личности обучающегося и привитие ему навыков самостоятельного поиска знаний. В этом суть профессионализма педагога, и он должен утверждаться повседневной работой.

– Назовите, пожалуйста, ключевые вопросы в законопроекте?

– Законопроект небольшой, в нем порядка двадцати статей и сопутствующий законопроект, которым вносятся изменения в девять законодательных актов. Вместе с тем они охватывают большой круг вопросов, которые касаются профессиональной подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации. С участием представителей педагогической общественности, директоров школ обсуждались в рабочих группах вопросы обеспечения их профессиональной деятельности, пересмотра нормативов учебной нагрузки в неделю, обязанностей и прав, в том числе на материальное обеспечение и поощрение. В отдельных статьях обозначены социальные гарантии педагогам и наставничество. Но сказать, что в одном законопроекте решены все вопросы, касающиеся статуса педагога, трудно.

Реформы в образовании: не быть глухим

– Тогда следующий вопрос такой: как Вы относитесь к подушевому финансированию? Поможет ли его внедрение улучшению качества среднего образования?

– По мнению Министерства, это создаст благоприятные возможности для возникновения конкуренции между образовательными организациями за учащихся, учителей и дополнительные меры стимулирования их работы.

Апробация подушевого финансирования в среднем образовании в республике началась в сентябре 2013 года в пятидесяти пилотных школах в четырех областях (Алматинская (4 школы), Актюбинская (15 школ), ВКО (12 школ) и ЮКО (19 школ). С сентября наступившего 2020 года планируетсяполномасштабное внедрение подушевого финансирования во всех городских школах.

Все действия профильного Министерства направлены на улучшение качества образования. Но возможно ли решить проблему качества обучения в средней школе только внедрением нового механизма финансирования – сказать трудно. Идет эксперимент, выводы пилотных проектов не получили своей оценки и пока не обсуждены среди общественности. Нужен серьезный всесторонний анализ с привлечением компетентных специалистов.

Вообще, как показывает история реформ-новшеств в системе образования, скорость и количество их зачастую не достигают своей цели – повышения качества образования. Декларативность, непродуманность планирования, спешка в реализации, «глухота» к голосу общественности, гипертрофированная тяга к контролю-надзору – всё это приводит к тому, что родители не вовремя информированы или же получают информацию через вторые-третьи руки. Отчасти, отсюда и возникает в диалоге взаимное непонимание.

В принципе, подушевое финансирование, по замыслу Правительства, должно решить проблему финансирования школ. Однако вопрос финансирования с повестки дня не снят. И причина здесь не только в объемах финансирования, но и в самом менеджменте системы образования.

Механизмы доплаты педагогам пора пересмотреть. Новый механизм доплат не должен ставить педагога, Учителя в зависимость от заполнения многочисленных бумаг с представлением всяких сертификатов о повышении квалификации, курсов и т.д. и т.п., а должен быть напрямую связан с результатами работы конкретного специалиста. Что, кстати, и было доказано многолетними исследованиями лауреатов Нобелевской премии 2019 года в области экономики (результаты учеников улучшались более всего при прямом стимулировании учителей за результаты учеников и менее всего от изменения технической оснащенности). Безусловно, для этого требуется привести в порядок нормативы нагрузки.

Отсюда вывод: проблема поборов в школах сама по себе не решится. Необходимы комплексные и системные решения, связанные как с увеличением финансирования, так и улучшением менеджмента в системе образования. Не надо перекладывать на других свои обязанности.

– А педагогическая наука поможет в укреплении статуса педагога и самому процессу обучения?

Необходимость качественных научных исследований в области педагогики и психологии ни у одного профессионального педагога не вызывает сомнений. Потенциал у нас есть: это соответствующие кафедры крупных и региональных вузов гуманитарного профиля, это Назарбаев Университет, где уже несколько лет работают приглашенные зарубежные профессора, которые знакомы с отечественной педагогической школой. Словом, было бы желание…

Не надо забывать, что требуется корректировка по таким дисциплинам, как «Возрастная психология» и «Возрастная физиология». У меня бывает ощущение, что многие учителя и воспитатели забыли даже классические курсы по этим предметам, прослушанные в стенах вуза. Ведь есть такие понятия, как порог внимания, пределы усвояемых знаний, особенности восприятия нового материала. Читая некоторые учебники, начинаешь сомневаться – это для 1-го класса или для 5-го? Ведь если разница между взрослыми 40 и 45, скажем, лет условна, то разница между 3 и 4, 9 и 11-летними детьми колоссальная. Сейчас эти давно известные вещи преподносятся на различных тренингах как революционные открытия.

Кроме того, нужны новые исследования, решающие вопросы, связанные с влиянием интернета, увеличением массива информации, внедрением полиязычия. Как правильно вести занятия с учетом этих факторов, как обратить их на пользу ребенку? И наука педагогическая должна перестроиться, кроме чисто теоретических выкладок использовать активнее и полевые исследования, привлекать родителей, их мнение также важно.

– Высшее педагогическое образование для учителей сегодня обязательно?

Убежден, что оно для современного учителя просто необходимо! Особенно учитывая скорости информационных потоков, глобализацию мира в целом и знаний, в том числе. Кроме предметной подготовки, будущие учителя системно и последовательно обучаются методике преподавания своих предметов, возрастной психологии и физиологии, проходят практику под руководством опытных педагогов, разрабатывают собственные концепции преподавания предмета. Это не ново и тем не менее необходимо. В класс должен входить профессиональный педагог. Тем более, в любом случае он еще неоднократно будет на протяжении всей своей карьеры повышать квалификацию.

В детсадах же могут спокойно работать выпускники педагогических колледжей. Заметьте – педагогических! Пусть среднее специальное, но профильное образование. В самом юном возрасте закладываются основы мышления ребенка, его способность искать новое и применять его. Вы же не захотите, чтобы вашими детьми или внуками в садике занимался, например, бывший инженер-технолог или специалист по ремонту телевизоров? Везде нужны профессионалы, и особенно в педагогике.

А представлять давно известные знания за революционные открытия давайте оставим тем «специалистам», которые проводят всевозможные тренинги по правильному воспитанию, правильному развитию детей, и не только, и тем родителям, у кого не хватает сил и знаний собственных, чтобы заниматься воспитанием и развитием детей. Первые хотят заработать побыстрее, вторые снять с себя эту непростую работу – ежедневно думать и направлять деток, вместе с ними расти и меняться.

…не решит всех проблем? Или решит?

– И все же, решит ли новый Закон все проблемы педагогов? И, может статься, что в скором времени жалобы учеников и родителей прекратятся, а педагоги перестроятся под новые реалии, и спокойно будут работать?

Если бы всё решалось так просто! Но, уверен, шаг вперед этим Законом будет сделан. Не будем забывать также, что очень многое зависит от самих педагогов. Профессиональная гордость, знания наших учителей с опорой на новый Закон должны продвинуть нас вперед в сфере образования. Хочу сказать, что и родители тоже должны меняться, не перекладывать всю ответственность на школу и учителя. Большая ответственность за менеджментом образования – в соответствии с новым Законом создать достойные условия для жизни и работы Учителя. Всех проблем разово не решить, но совместными усилиями мы можем практически все. Жизнь меняется быстро сейчас и настанет день, когда снова придется перестраиваться под новые реалии. Пока же задачи определены, давайте их решать сообща.

Надежда ШИЛЬМАН

Administrator

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