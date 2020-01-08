Б. Мамраев: «В класс должен входить профессиональный педагог»

Как известно, Мажилис Парламента РК перед Новым годом одобрил законопроект «О статусе педагога», а 30 декабря он был подписан Президентом страны.

Что предшествовало появлению этого документа, насколько повлияет подушевое финансирование школ на качество среднего образования и можно ли надеяться, что с принятием нового закона исчезнут жалобы в адрес педагогов?

Обо всем этом — в беседе «ПК» с секретарем Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Бейбутом Мамраевым.

– Бейбут Баймагамбетович, скажите, что предшествовало появлению этого законопроекта?

– Прежде всего, это накопившиеся проблемы в сфере обучения и воспитания нового поколения. С одной стороны, безостановочное желание управленцев непременно реформировать систему образования. Зачастую такие «новые подходы» приводили к неверным решениям: неэффективно использовался бюджет, было недовольство родительской и педагогической общественности.

С другой стороны, мы видим, как быстро развивается мир вокруг нас, ежедневно генерируются новые знания, их нужно осваивать. Повышаются требования к педагогам. Изменилась сама педагогика как сфера деятельности. Изменился характер образования. Теперь те, кто хотят быть конкурентоспособными, учатся всю жизнь.

Поэтому в своем Послании «Рост благосостояния казахстанцев: повышение дохода и качества жизни» Первый Президент РК – Елбасы Н. Назарбаев отметил необходимость разработки и принятия в 2019 году Закона «О статусе педагога», который должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций, сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и несвойственных функций.

Сельские учителя всё еще в дефиците

В Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева от 2 сентября 2019 года есть целый раздел о новом этапе социальной модернизации, где на первом месте стоит повышение качества образования, поддержка института семьи и детства, создание инклюзивного общества. При этом Президент обратил особое внимание на дефицит квалифицированных педагогов на селе. По статистике, у нас количество сельских школ равняется 5225. Это почти 75 процентов от общего числа школ (6973) республики. От этой цифры сорок процентов, т.е. 2819 школ – это малокомплектные учебные заведения, где обучение имеет свою специфику. К сожалению, действующая в республике программа «С дипломом – в село!» пока не решает все вопросы, условия для молодых педагогов и медиков создаются не везде.

Качество среднего образования в городских и сельских школах – это проблема, и она будет обсуждена на Парламентских слушаниях.

Требуются профессионалы

– А как трактуется в законопроекте понятие «статус педагога»?

– Статус педагога – понятие многогранное, и его определение требует целой системы критериев. Среди них основополагающим, на наш взгляд, является содержание (знания педагога!) и качество работы педагога. Из чего складывается статус? Изначально из самой подготовки к педагогической деятельности, требующей осмысленной ориентированности на профессию, широкого кругозора, психологического, эмоционального и физиологического соответствия будущей профессии педагога (способность работать с детьми, в том числе с особенностями развития). Очень важно иметь соответствующее образование, активную гражданскую позицию и ответственность, правовую грамотность и постоянное стремление к саморазвитию. Главная обязанность учителя и воспитателя – формирование личности обучающегося и привитие ему навыков самостоятельного поиска знаний. В этом суть профессионализма педагога, и он должен утверждаться повседневной работой.

– Назовите, пожалуйста, ключевые вопросы в законопроекте?

– Законопроект небольшой, в нем порядка двадцати статей и сопутствующий законопроект, которым вносятся изменения в девять законодательных актов. Вместе с тем они охватывают большой круг вопросов, которые касаются профессиональной подготовки педагогических кадров и повышения их квалификации. С участием представителей педагогической общественности, директоров школ обсуждались в рабочих группах вопросы обеспечения их профессиональной деятельности, пересмотра нормативов учебной нагрузки в неделю, обязанностей и прав, в том числе на материальное обеспечение и поощрение. В отдельных статьях обозначены социальные гарантии педагогам и наставничество. Но сказать, что в одном законопроекте решены все вопросы, касающиеся статуса педагога, трудно.

Реформы в образовании: не быть глухим

– Тогда следующий вопрос такой: как Вы относитесь к подушевому финансированию? Поможет ли его внедрение улучшению качества среднего образования?

– По мнению Министерства, это создаст благоприятные возможности для возникновения конкуренции между образовательными организациями за учащихся, учителей и дополнительные меры стимулирования их работы.

Апробация подушевого финансирования в среднем образовании в республике началась в сентябре 2013 года в пятидесяти пилотных школах в четырех областях (Алматинская (4 школы), Актюбинская (15 школ), ВКО (12 школ) и ЮКО (19 школ). С сентября наступившего 2020 года планируетсяполномасштабное внедрение подушевого финансирования во всех городских школах.

Все действия профильного Министерства направлены на улучшение качества образования. Но возможно ли решить проблему качества обучения в средней школе только внедрением нового механизма финансирования – сказать трудно. Идет эксперимент, выводы пилотных проектов не получили своей оценки и пока не обсуждены среди общественности. Нужен серьезный всесторонний анализ с привлечением компетентных специалистов.

Вообще, как показывает история реформ-новшеств в системе образования, скорость и количество их зачастую не достигают своей цели – повышения качества образования. Декларативность, непродуманность планирования, спешка в реализации, «глухота» к голосу общественности, гипертрофированная тяга к контролю-надзору – всё это приводит к тому, что родители не вовремя информированы или же получают информацию через вторые-третьи руки. Отчасти, отсюда и возникает в диалоге взаимное непонимание.

В принципе, подушевое финансирование, по замыслу Правительства, должно решить проблему финансирования школ. Однако вопрос финансирования с повестки дня не снят. И причина здесь не только в объемах финансирования, но и в самом менеджменте системы образования.

Механизмы доплаты педагогам пора пересмотреть. Новый механизм доплат не должен ставить педагога, Учителя в зависимость от заполнения многочисленных бумаг с представлением всяких сертификатов о повышении квалификации, курсов и т.д. и т.п., а должен быть напрямую связан с результатами работы конкретного специалиста. Что, кстати, и было доказано многолетними исследованиями лауреатов Нобелевской премии 2019 года в области экономики (результаты учеников улучшались более всего при прямом стимулировании учителей за результаты учеников и менее всего от изменения технической оснащенности). Безусловно, для этого требуется привести в порядок нормативы нагрузки.

Отсюда вывод: проблема поборов в школах сама по себе не решится. Необходимы комплексные и системные решения, связанные как с увеличением финансирования, так и улучшением менеджмента в системе образования. Не надо перекладывать на других свои обязанности.

– А педагогическая наука поможет в укреплении статуса педагога и самому процессу обучения?

– Необходимость качественных научных исследований в области педагогики и психологии ни у одного профессионального педагога не вызывает сомнений. Потенциал у нас есть: это соответствующие кафедры крупных и региональных вузов гуманитарного профиля, это Назарбаев Университет, где уже несколько лет работают приглашенные зарубежные профессора, которые знакомы с отечественной педагогической школой. Словом, было бы желание…

Не надо забывать, что требуется корректировка по таким дисциплинам, как «Возрастная психология» и «Возрастная физиология». У меня бывает ощущение, что многие учителя и воспитатели забыли даже классические курсы по этим предметам, прослушанные в стенах вуза. Ведь есть такие понятия, как порог внимания, пределы усвояемых знаний, особенности восприятия нового материала. Читая некоторые учебники, начинаешь сомневаться – это для 1-го класса или для 5-го? Ведь если разница между взрослыми 40 и 45, скажем, лет условна, то разница между 3 и 4, 9 и 11-летними детьми колоссальная. Сейчас эти давно известные вещи преподносятся на различных тренингах как революционные открытия.

Кроме того, нужны новые исследования, решающие вопросы, связанные с влиянием интернета, увеличением массива информации, внедрением полиязычия. Как правильно вести занятия с учетом этих факторов, как обратить их на пользу ребенку? И наука педагогическая должна перестроиться, кроме чисто теоретических выкладок использовать активнее и полевые исследования, привлекать родителей, их мнение также важно.

– Высшее педагогическое образование для учителей сегодня обязательно?

– Убежден, что оно для современного учителя просто необходимо! Особенно учитывая скорости информационных потоков, глобализацию мира в целом и знаний, в том числе. Кроме предметной подготовки, будущие учителя системно и последовательно обучаются методике преподавания своих предметов, возрастной психологии и физиологии, проходят практику под руководством опытных педагогов, разрабатывают собственные концепции преподавания предмета. Это не ново и тем не менее необходимо. В класс должен входить профессиональный педагог. Тем более, в любом случае он еще неоднократно будет на протяжении всей своей карьеры повышать квалификацию.

В детсадах же могут спокойно работать выпускники педагогических колледжей. Заметьте – педагогических! Пусть среднее специальное, но профильное образование. В самом юном возрасте закладываются основы мышления ребенка, его способность искать новое и применять его. Вы же не захотите, чтобы вашими детьми или внуками в садике занимался, например, бывший инженер-технолог или специалист по ремонту телевизоров? Везде нужны профессионалы, и особенно в педагогике.

А представлять давно известные знания за революционные открытия давайте оставим тем «специалистам», которые проводят всевозможные тренинги по правильному воспитанию, правильному развитию детей, и не только, и тем родителям, у кого не хватает сил и знаний собственных, чтобы заниматься воспитанием и развитием детей. Первые хотят заработать побыстрее, вторые снять с себя эту непростую работу – ежедневно думать и направлять деток, вместе с ними расти и меняться.

…не решит всех проблем? Или решит?

– И все же, решит ли новый Закон все проблемы педагогов? И, может статься, что в скором времени жалобы учеников и родителей прекратятся, а педагоги перестроятся под новые реалии, и спокойно будут работать?

– Если бы всё решалось так просто! Но, уверен, шаг вперед этим Законом будет сделан. Не будем забывать также, что очень многое зависит от самих педагогов. Профессиональная гордость, знания наших учителей с опорой на новый Закон должны продвинуть нас вперед в сфере образования. Хочу сказать, что и родители тоже должны меняться, не перекладывать всю ответственность на школу и учителя. Большая ответственность за менеджментом образования – в соответствии с новым Законом создать достойные условия для жизни и работы Учителя. Всех проблем разово не решить, но совместными усилиями мы можем практически все. Жизнь меняется быстро сейчас и настанет день, когда снова придется перестраиваться под новые реалии. Пока же задачи определены, давайте их решать сообща.

Надежда ШИЛЬМАН