Филиал медико-генетического центра открыли в Атырау

При
городском родильном доме с февраля действует молекулярный медико-генетический
центр по выявлению врождённой патологии плода. Это филиал республиканского
центра. Его задача — предотвратить
младенческую смертность, так как есть возможность уже в начальной стали
развития плода прервать беременность. На сегодня Атырауских врачей обучают
Алматинские медики. Об этом сообзил на отчетном собрании глава региона Махамбет Досмухамбетов
Признав, что на сегодня материнская и младенческая смертность в регионе одна из самых высоких по стране
Марина Куанышева