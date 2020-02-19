Филиал медико-генетического центра открыли в Атырау

Власть

При городском родильном доме с февраля действует молекулярный медико-генетический центр по выявлению врождённой патологии плода. Это филиал республиканского центра.  Его задача — предотвратить младенческую смертность, так как есть возможность уже в начальной стали развития плода прервать беременность. На сегодня Атырауских врачей обучают Алматинские медики. Об этом сообзил на отчетном собрании  глава региона Махамбет Досмухамбетов
 
Признав, что на сегодня материнская и младенческая смертность в регионе одна из самых высоких по стране

Марина Куанышева

Administrator

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