Филиал медико-генетического центра открыли в Атырау

При городском родильном доме с февраля действует молекулярный медико-генетический центр по выявлению врождённой патологии плода. Это филиал республиканского центра. Его задача — предотвратить младенческую смертность, так как есть возможность уже в начальной стали развития плода прервать беременность. На сегодня Атырауских врачей обучают Алматинские медики. Об этом сообзил на отчетном собрании глава региона Махамбет Досмухамбетов



Признав, что на сегодня материнская и младенческая смертность в регионе одна из самых высоких по стране

Марина Куанышева